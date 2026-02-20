- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно вспомнить прошлое
День выбора между добром и злом, когда нужно не только закладывать программу на счастливое будущее, сажая деревья или приступая к ремонту, но и вспоминать о прошлом, в котором можно найти ответы на многие важные вопросы настоящего.
Сегодня, 20 февраля, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ответы на связанные с ним важные вопросы придется искать в своем прошлом.
Телец
Тельцам, которые сегодня будут принимать важное для себя решение, касающееся личной жизни, необходимо вспомнить, что в своем далеком прошлом они уже делали такой выбор и — ошиблись. Возможно, нужно вспомнить прошлое и на этот раз не допустить былой ошибки.
Близнецы
Близнецам, которые уверены в том, что всегда правы, похоже, придется усомниться в этом убеждении. Некоторое время назад они поссорились с близким человеком и с тех пор не знают, как помириться. А всего-то и надо, что отмотать «ленту» жизни назад и осознать наконец-то свою вину.
Лев
Львы, которые в последнее время сталкиваются с непонятными им препятствиями в профессиональной, деловой и финансовой сфере, легко могут понять причины инцидентов, проанализировав события недавнего прошлого — именно там находятся ответы на все вопросы.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне