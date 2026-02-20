Три знака Зодиака, которым сегодня нужно вспомнить прошлое

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 20 февраля, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ответы на связанные с ним важные вопросы придется искать в своем прошлом.

Телец

Тельцам, которые сегодня будут принимать важное для себя решение, касающееся личной жизни, необходимо вспомнить, что в своем далеком прошлом они уже делали такой выбор и — ошиблись. Возможно, нужно вспомнить прошлое и на этот раз не допустить былой ошибки.

Близнецы

Близнецам, которые уверены в том, что всегда правы, похоже, придется усомниться в этом убеждении. Некоторое время назад они поссорились с близким человеком и с тех пор не знают, как помириться. А всего-то и надо, что отмотать «ленту» жизни назад и осознать наконец-то свою вину.

Реклама

Лев

Львы, которые в последнее время сталкиваются с непонятными им препятствиями в профессиональной, деловой и финансовой сфере, легко могут понять причины инцидентов, проанализировав события недавнего прошлого — именно там находятся ответы на все вопросы.

Читайте также: