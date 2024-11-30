Арахісовий рамен із гьодза: рецепт смачної страви

Цей арахісовий рамен із гьодза — справжнє гастрономічне задоволення. Насичений, пікантний, з горіховими нотками та легким гострим відтінком, він чудово зігріває у прохолодні дні. Ідеальний вибір для тих, хто шукає затишок і насолоду в кожній ложці.

На сторінці alfiecooks розповіли про простий, швидкий у приготуванні та наповнений насиченим смаком рамен. Це ідеальна страва для холодних днів, яка підкорить ваше серце. Рецепт розраховано на 2 порції.

Інгредієнти Олія 1 ст. л Мелений імбир 1 ст. л Подрібнений часник 1 ст. л Арахісова паста 1 ст. л Рисовий оцет 1 ст. л Соєвий соус 1 ст. л Грибна приправа 1 ч. л Чилі 1 ч. л Місо паста 1 ч. л Овочевий бульйон 750 мл Лайм 1 шт. Цукор Сіль Локшина Заморожені гьодза Броколі Ріпчаста цибуля Підсмажений кунжут

Приготування:

Подрібніть часник і імбир, потім обсмажте їх на олії на маленькому вогні до появи насиченого аромату. Додайте у пательню арахісову пасту, соєвий соус, рисовий оцет, чилі та грибну приправу. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти поєдналися. Продовжуйте готувати ще 1–2 хвилини. У окремій ємності змішайте бульйон і місо пасту. Додайте цю суміш до каструлі зі спеціями. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 10–15 хвилин. Поки бульйон томиться, зваріть локшину та броколі окремо. Паралельно приготуйте гьодза: спочатку обсмажте до золотистої скоринки, а потім доведіть до готовності на пару. Додайте до бульйону сіль, цукор та вичавіть трохи соку лайма для балансу смаків. Цей момент — ключовий, адже саме приправа зробить вашу страву досконалою. Викладіть локшину у глибоку миску, залийте гарячим бульйоном, додайте броколі, гьодза та інші гарніри. Зверху прикрасьте підсмаженим кунжутом і кількома краплями олії чилі.

Спробуйте приготувати його вдома і поділіться рецептом з друзями.

Смачного!

Читайте також: