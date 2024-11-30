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Арахісовий рамен із гьодза: рецепт смачної страви

Арахісовий рамен із гьодза: рецепт смачної страви

Рамен із гьодза / Фото: Credits

Цей арахісовий рамен із гьодза — справжнє гастрономічне задоволення. Насичений, пікантний, з горіховими нотками та легким гострим відтінком, він чудово зігріває у прохолодні дні. Ідеальний вибір для тих, хто шукає затишок і насолоду в кожній ложці.

На сторінці alfiecooks розповіли про простий, швидкий у приготуванні та наповнений насиченим смаком рамен. Це ідеальна страва для холодних днів, яка підкорить ваше серце. Рецепт розраховано на 2 порції.

Інгредієнти

Олія
1 ст. л
Мелений імбир
1 ст. л
Подрібнений часник
1 ст. л
Арахісова паста
1 ст. л
Рисовий оцет
1 ст. л
Соєвий соус
1 ст. л
Грибна приправа
1 ч. л
Чилі
1 ч. л
Місо паста
1 ч. л
Овочевий бульйон
750 мл 
Лайм
1 шт.
Цукор
Сіль
Локшина
Заморожені гьодза
Броколі
Ріпчаста цибуля
Підсмажений кунжут

Приготування:

  1. Подрібніть часник і імбир, потім обсмажте їх на олії на маленькому вогні до появи насиченого аромату. 
  2. Додайте у пательню арахісову пасту, соєвий соус, рисовий оцет, чилі та грибну приправу. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти поєдналися. Продовжуйте готувати ще 1–2 хвилини.
  3. У окремій ємності змішайте бульйон і місо пасту. Додайте цю суміш до каструлі зі спеціями. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 10–15 хвилин. 
  4. Поки бульйон томиться, зваріть локшину та броколі окремо. Паралельно приготуйте гьодза: спочатку обсмажте до золотистої скоринки, а потім доведіть до готовності на пару.
  5. Додайте до бульйону сіль, цукор та вичавіть трохи соку лайма для балансу смаків. Цей момент — ключовий, адже саме приправа зробить вашу страву досконалою.
  6. Викладіть локшину у глибоку миску, залийте гарячим бульйоном, додайте броколі, гьодза та інші гарніри. Зверху прикрасьте підсмаженим кунжутом і кількома краплями олії чилі.

Спробуйте приготувати його вдома і поділіться рецептом з друзями. 

Смачного!

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