Арахісовий рамен із гьодза: рецепт смачної страви

Цей арахісовий рамен із гьодза — справжнє гастрономічне задоволення. Насичений, пікантний, з горіховими нотками та легким гострим відтінком, він чудово зігріває у прохолодні дні. Ідеальний вибір для тих, хто шукає затишок і насолоду в кожній ложці.
На сторінці alfiecooks розповіли про простий, швидкий у приготуванні та наповнений насиченим смаком рамен. Це ідеальна страва для холодних днів, яка підкорить ваше серце. Рецепт розраховано на 2 порції.
Інгредієнти
- Олія
- 1 ст. л
- Мелений імбир
- 1 ст. л
- Подрібнений часник
- 1 ст. л
- Арахісова паста
- 1 ст. л
- Рисовий оцет
- 1 ст. л
- Соєвий соус
- 1 ст. л
- Грибна приправа
- 1 ч. л
- Чилі
- 1 ч. л
- Місо паста
- 1 ч. л
- Овочевий бульйон
- 750 мл
- Лайм
- 1 шт.
- Цукор
- Сіль
- Локшина
- Заморожені гьодза
- Броколі
- Ріпчаста цибуля
- Підсмажений кунжут
Приготування:
- Подрібніть часник і імбир, потім обсмажте їх на олії на маленькому вогні до появи насиченого аромату.
- Додайте у пательню арахісову пасту, соєвий соус, рисовий оцет, чилі та грибну приправу. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти поєдналися. Продовжуйте готувати ще 1–2 хвилини.
- У окремій ємності змішайте бульйон і місо пасту. Додайте цю суміш до каструлі зі спеціями. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 10–15 хвилин.
- Поки бульйон томиться, зваріть локшину та броколі окремо. Паралельно приготуйте гьодза: спочатку обсмажте до золотистої скоринки, а потім доведіть до готовності на пару.
- Додайте до бульйону сіль, цукор та вичавіть трохи соку лайма для балансу смаків. Цей момент — ключовий, адже саме приправа зробить вашу страву досконалою.
- Викладіть локшину у глибоку миску, залийте гарячим бульйоном, додайте броколі, гьодза та інші гарніри. Зверху прикрасьте підсмаженим кунжутом і кількома краплями олії чилі.
Спробуйте приготувати його вдома і поділіться рецептом з друзями.
Смачного!
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