Выбросьте эти три вещи из дома — и сразу почувствуете прилив сил и энергии: бабушкины советы
От каких предметов нужно немедленно избавиться, чтобы почувствовать легкость, ясность мыслей и внутренний подъем.
Наши бабушки знали простое, но мудрое правило: если в доме много лишних вещей, то и жизнь становится такой же — медленной, запутанной, без вдохновения. Они верили, что некоторые предметы накапливают негатив, блокируют жизненную энергию и уносят удачу. И как бы скептически мы к этому ни относились, многие люди подтверждают: стоит избавиться от мусора, старых вещей и энергетически «тяжелых» предметов — и настроение, производительность и самочувствие меняются буквально за день. Рассказываем, какие вещи следует немедленно выбросить, чтобы ощутить настоящий прилив сил.
Старая посуда с трещинами
Бабушки говорили: треснувшая чашка тянет треснувшую жизнь. И в этом есть смысл. Поврежденная посуда:
создает чувство беспорядка;
напоминает о дефиците и бедности;
символически «собирает» разрывы и конфликты в доме.
Энергетически она считается предметом, буквально тянущим силы из хозяев. В народе верили: если разбитую вещь оставить в доме, она привлекает аналогичные события — мелкие невзгоды, ссоры, недоразумения. Избавьтесь от поломанных мисок и чашек — и вы удивитесь, насколько чище станет чувствоваться пространство.
Старые вещи, вызывающие тяжелые воспоминания
Нас в детстве учили: не держи в доме того, что напоминает о плохом. Это могут быть:
письма, которые травмируют;
одежда, в которой вы пережили сложные периоды;
сувениры от токсичных людей;
вещи бывших партнеров.
Такие предметы создают эмоциональный груз, который мы даже не осознаем. Они разжигают уныние, обиды, чувства вины или тоски — все это истощает даже самых сильных людей. Избавившись от этих вещей, вы буквально вдыхаете новый воздух в собственную жизнь. Пространство очищается — и вы вместе с ним.
Неисправные часы — символ застоя
В народе считалось, что поломанные часы «останавливают» и жизненные процессы: удачу, финансы, развитие, здоровье. Почему их нельзя держать дома:
они создают атмосферу застоя;
влияют на ощущение темпа жизни;
символически «замораживают» движение энергии;
подсознательно внушают усталость.
Наши бабушки говорили просто: «Если часы стоят — остановится судьба». Поэтому либо отремонтируйте их, либо избавьтесь без сожаления. Практика показывает: после этого в жизни действительно появляется больше динамики.