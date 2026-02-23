Магнітна буря 23 лютого: що відомо

Магнітна буря / © Credits

Реклама

У понеділок, 23 лютого, активність Сонця трохи підвищиться. Очікується магнітна буря середньої потужності з К-індекс 4 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Поки що геомагнітний вплив не дуже сильний, хоч наступний високошвидкісний потік корональних дір прибув 23 лютого. Цілком ймовірно, що він підвищить геомагнітну активність до рівн STORM G1.

Реклама

Магнітна буря 23 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та стан здоров’я ще до того, як вони стануть потужними.

Особливо схильні до впливу геомагнітної ситуації метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями. Правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.