Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 23 лютого: що відомо

Активність Сонця трохи підвищилася.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Credits

У понеділок, 23 лютого, активність Сонця трохи підвищиться. Очікується магнітна буря середньої потужності з К-індекс 4 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Поки що геомагнітний вплив не дуже сильний, хоч наступний високошвидкісний потік корональних дір прибув 23 лютого. Цілком ймовірно, що він підвищить геомагнітну активність до рівн STORM G1.

Магнітна буря 23 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 23 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та стан здоров’я ще до того, як вони стануть потужними.

Особливо схильні до впливу геомагнітної ситуації метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями. Правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
456
Наступна публікація

