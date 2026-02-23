ТСН в социальных сетях

117
1 мин

Магнитная буря 23 февраля: что известно

Активность Солнца немного повысилась.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Credits

В понедельник, 23 февраля, активность Солнца несколько повысится. Ожидается магнитная буря средней мощности по К-индексу 4 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Пока что геомагнитное влияние не очень сильно, хотя следующий высокоскоростной поток корональных дыр прибыл 23 февраля. По всей вероятности, он повысит геомагнитную активность до уровней STORM G1.

Магнитная буря 23 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 23 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие еще до того, как они станут мощными.

Особенно подвержены влиянию геомагнитной ситуации метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями. Правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.

