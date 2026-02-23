У Кривому Розі покарали жінку через "пікантний" бізнес

Жінка разом зі спільниками поширювала відео в Telegram / © Associated Press

Реклама

У Кривому Розі винесли вирок місцевій мешканці, яка у складі групи осіб займалася виготовленням та розповсюдженням відеопродукції порнографічного характеру. Контент публікувався у закритому Telegram-каналі з провокативною назвою та чат-боті.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду міста Кривого Рогу.

Порностудія у квартирі та чат-бот

Як встановило слідство, у травні 2025 року обвинувачена вступила у змову з іншими особами (чоловіком та жінкою, щодо яких триває окреме розслідування). Група створила Telegram-канал та спеціальний чат-бот для доступу підписників до «ексклюзивного» контенту.

Реклама

Знімання відбувалися у звичайній квартирі. Експерти Дніпровського НДЕКЦ під час огляду каналу виявили файл, який став ключовим доказом. Судова мистецтвознавча експертиза підтвердила: відео містить сцени групового статевого акту та вульгарно-натуралістичні зображення, що прямо порушує закон.

Позиція обвинуваченої та угода з прокурором

Обвинувачена — незаміжня жінка з середньо-спеціальною освітою, яка офіційно не працювала. Раніше до кримінальної відповідальності вона не притягувалася.

У грудні 2025 року жінка уклала угоду про визнання винуватості з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури. Вона повністю визнала провину за ч. 3 ст. 301 КК України (виготовлення та розповсюдження порнографії групою осіб).

Вирок суду

Покровський районний суд міста Кривого Рогу затвердив угоду про визнання винуватості. Суд врахував, що жінка не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога та щиро розкаялася.

Реклама

Рішення суду:

Визнати винною за ч. 3 ст. 301 КК України .

Призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі .

Встановити додаткове покарання: заборона займатися діяльністю у сфері фото- та відеоіндустрії терміном на 1 рік .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік та 6 місяців.

Крім того, засуджена має сплатити державі 3565 гривень за проведення мистецтвознавчої експертизи.

Нагадаємо, раніше українці ініціювали петицію про декриміналізацію порно в Україні.