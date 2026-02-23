- Дата публикации
В Кривом Роге наказали женщину за "пикантный" бизнес
В Украине наказали женщину из-за распространения интимных видео.
В Кривом Роге вынесли приговор местной жительнице, которая в составе группы лиц занималась изготовлением и распространением видеопродукции порнографического характера. Контент публиковался в закрытом Telegram-канале с провокационным названием и чат-боте.
Об этом говорится в приговоре Покровского районного суда города Кривого Рога.
Порностудия в квартире и чат-бот
Как установило следствие, в мае 2025 года обвиняемая вступила в сговор с другими лицами (мужчиной и женщиной, в отношении которых ведется отдельное расследование). Группа создала Telegram-канал и специальный чат-бот для доступа подписчиков к «эксклюзивному» контенту.
Съемки происходили в обычной квартире. Эксперты Днепровского НИЭКЦ при осмотре канала обнаружили файл, который стал ключевым доказательством. Судебная искусствоведческая экспертиза подтвердила: видео содержит сцены группового полового акта и вульгарно-натуралистические изображения, что прямо нарушает закон.
Позиция обвиняемой и соглашение с прокурором
Обвиняемая — незамужняя женщина со средне-специальным образованием, которая официально не работала. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
В декабре 2025 года женщина заключила соглашение о признании виновности с прокурором Криворожской северной окружной прокуратуры. Она полностью признала вину по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение порнографии группой лиц).
Приговор суда
Покровский районный суд города Кривого Рога утвердил соглашение о признании виновности. Суд учел, что женщина не состоит на учете у психиатра или нарколога и искренне раскаялась.
Решение суда:
Признать виновной по ч. 3 ст. 301 УК Украины.
Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Установить дополнительное наказание: запрет заниматься деятельностью в сфере фото- и видеоиндустрии сроком на 1 год.
На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
Кроме того, осужденная должна уплатить государству 3565 гривен за проведение искусствоведческой экспертизы.
