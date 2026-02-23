Почему вы поститесь неправильно: священник объяснил главную ошибку, которую навязала РПЦ

Великий пост 2026 / © pexels.com

Реклама

Сегодня, 23 февраля, для православных и греко-католиков начался Великий пост, который продлится до самой Пасхи, 12 апреля.

Считается, что Великий пост подразумевает отказ от мясных, молочных и рыбных продуктов. Однако старший капеллан Черкасской епархии Назарий Засанский отмечает, что еда во время поста не самая главная. Как российская церковь исказила суть поста, он рассказал «Суспильному».

Как РПЦ обезобразила главную суть поста

«Во время поста важно понять, что еда — это не основа. То, что навязала российская церковь, что пост это исключительно еда, это искажение самого поста», — говорит капеллан.

Реклама

Он подчеркнул, что суть поста — воспитать в себе духовные силы противостояния своим грехам.

«А еда — это дополнительно. Нельзя ставить еду на первый план. Когда мы в чем-то отказываем себе, когда берем на себя аскезу, то есть самоограничение, чего-то не есть, то из-за этой телесной слабости мы можем ярче увидеть, где у нас какие проблемы в духовной жизни. Главное — это труд над борьбой со своими страстями. А отказ от продуктов только помогает обнаружить слабинку. Ограничение в пище — это диета, а пост — духовный рост», — рассуждает отец.

По наблюдениям священника, в последнее время украинцы отходят от российской пропаганды, «где церковь проповедовала только внешность, а духовности было очень мало, и люди начинают больше интересоваться, как правильно поститься».

Сколько длится Великий пост и с чем это связано

Священник объясняет, что Иисус Христос ушел в пустыню и 40 дней постился там, готовя себя к предстоящим испытаниям. Поэтому Великий Пост длится 40 дней, а затем семь дней — Страстная седмица, посвященная страданиям Христовым, прежде чем его распяли.

Реклама

Действительно ли Великий пост является самым строгим

Священник объясняет, что Петровский и Рождественский посты более слабы. А вот как раз Великий и Успенский пост особенно строги. И наиболее важными в Великом посту являются последние семь дней, то есть Страстная неделя перед Пасхой.

Нужно ли соблюдать пост военным

Назарий Засанский напоминает верующим, что от физического поста освобождаются беременные женщины, кормящие грудью, дети и те, кто в путешествии, а также больные и военные.

«Так же нашим воинам. Вот сейчас, если мы берём войско, ты не можешь там поститься. Нужно быть сильным телом всегда, пока мы в армии», — советует капеллан.

Раньше мы писали, что можно есть во время поста.