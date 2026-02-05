Пенсия в Украине: как добиться перерасчета, повышения и получить помощь, если выплачивают "копейки"

Пенсия в Украине / © ТСН

Для многих украинских пенсионеров выплаты в 2026 году остаются вопросом выживания. Несмотря на плановые индексации, значительная часть пожилых людей получает пенсию, которой едва хватает на базовые нужды. Однако есть несколько инструментов, чтобы немного изменить ситуацию к лучшему.

Как проверить свои выплаты, при каких условиях их можно увеличить и кто имеет право на специальную помощь от государства, — рассказывает TСН.ua.

Как добиться перерасчета пенсии: пошаговая инструкция

Перерасчет пенсии — одна из наиболее востребованных услуг среди пожилых людей.

Перерасчет пенсии бывает массовым (автоматическим) и индивидуальным. Если с первым все понятно — это ежегодная индексация в марте, то индивидуальный перерасчет — это ваша инициатива.

Когда можно потребовать пересчета:

Вы продолжаете работать . Каждые два года работающие пенсионеры имеют право на перерасчет стажа.

Рост прожиточного минимума. Этот пересчет производится автоматически

Изменились документы . Вы нашли старую трудовую книжку или получили справку об учебе или военной службе, которые не были учтены ранее.

Смена статуса. Например, получение статуса лица с инвалидностью или утрата кормильца.

Как это сделать офлайн и через «Дія»

Чтобы произвести перерасчет пенсии, не обязательно стоять в очередях. Подать заявление можно онлайн в несколько простых шагов:

Для этого зайдите на портал «Дія» или в кабинет на сайте Пенсионного фонда

Выберите услугу «Пересчет пенсии»

Заполните анкету и добавьте скан-копии новых документов (о стаже, наградах или изменении обстоятельств)

Подпишите заявление электронной подписью (КЭП) и ждите уведомления о решении на электронную почту

После получения решения необходимо посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, чтобы показать оригиналы документов и забрать пенсионное удостоверение. Бумажное удостоверение можно получить в подразделении ПФУ по месту нахождения на учете, электронное — в отделении банка, указанном в заявлении

Подать документы о перерасчете пенсии можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины лично или через официального представителя по доверенности.

Для этого нужно предоставить:

Заявление (подробнее о нем можно прочитать на сайте Пенсионного фонда).

Паспорт

Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Трудовая книга или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 года, в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей.

В случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней другие документы о стаже.

В течение 10 дней территориальный орган Пенсионного фонда, в который обращался пенсионер, должен принять решение о перерасчете пенсии.

Индексация пенсий весной 2026 года: кто будет получать больше

Весной 2026 года в Украине состоится индексация пенсий. Впрочем, не все пенсионеры получат повышенные выплаты. Изменения не коснутся двух категорий граждан.

Индексация не предусмотрена для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, а также для граждан, получающих «специальную пенсию»: военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, выплаты которым регулируются отдельными законами.

Для новых пенсионеров размер выплаты не перечисляется, поскольку их выплаты уже учитывают актуальные показатели заработка. В свою очередь, индексация специальных пенсий регулируется отдельными законами.

Размер индексации рассчитывается каждый год по формуле. По данным ПФУ, определением коэффициента повышения пенсии занимается Кабмин с учетом показателей инфляции за предыдущий год и рост средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Всего на выплаты 10,3 млн. украинских пенсионеров в госбюджете-2026 предусмотрено 251,3 млрд. грн. Часть этих средств будет использована на индексацию.

Как «накрутить» сумму: законные механизмы увеличения пенсии

Если вы еще не вышли на пенсию или только планируете это сделать, есть три действенных способа повысить будущие выплаты.

Добровольные взносы — купить стаж

Если вам не хватает страхового стажа, вы можете самостоятельно платить взносы через вебпортал ПФУ. Вы сами определяете сумму и периодичность. Даже небольшие регулярные платежи могут существенно подтянуть ваш страховой стаж и коэффициент заработка.

Отсрочка выхода на пенсию

Это вариант для тех, кто имеет силы работать дальше. Если вы достигли пенсионного возраста, но не ушли на отдых, ваша пенсия будет расти за каждый месяц задержки:

На 0,5% за каждый полный месяц — если отсрочка до 5 лет.

На 0,75% в месяц — если работаете более 5 лет после 60.

Благотворительные пожертвования

Кто-либо может внести персонализированный взнос в пользу конкретного пенсионера. В таком случае 70% суммы уйдет избранному человеку, а 30% — в общий котел ПФУ. Это легальный способ для детей или внуков официально увеличить выплаты своим родным.

Если выплачивают «копейки»: помощь для одиноких пенсионеров

Самая сложная ситуация с пенсией у тех, кто имеет минимальный стаж или имел очень низкую зарплату в прошлом. Для таких категорий предусмотрены надбавки.

Так, в 2026 году предусмотрена дополнительная социальная помощь для одиноких пенсионеров, которая превышает 1000 гривен в месяц. Впрочем, такая надбавка доступна не всем — государство установило четкие критерии для его назначения.

Кто считается одиноким пенсионером

Одиноким считают пенсионера, не имеющего трудоспособных родственников, обязанных по закону его содержать. Речь идет не только о совместном проживании — статус одинокого сохраняется независимо от места жительства родственников.

К трудоспособным родственникам относятся:

совершеннолетние дети

внуки

правнуки, если они трудоспособны

Если таких лиц нет или они юридически не обязаны содержать пенсионера, человек может претендовать на одинокий статус.

Какую помощь по уходу может получить одинокий пенсионер

Законодательство предусматривает государственную социальную помощь по уходу для пенсионеров, которые одновременно отвечают следующим условиям:

являются одинокими

достигли 80-летнего возраста

нуждаются в постоянном постороннем уходе за заключением врачебно-консультативной комиссии

получают пенсию

Размер этого пособия составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Сколько будут платить в 2026 году

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен на уровне 2 595 гривен — это на 234 гривны больше, чем раньше. Соответственно, социальная помощь по уходу за одинокими пенсионерами с 1 января 2026 года составляет 1 038 гривен в месяц.

Какие еще доплаты могут получать одинокие пенсионеры

Кроме пособия по уходу, одинокие пенсионеры, как и все остальные, имеют право на возрастные компенсационные доплаты, если размер их пенсии не превышает 10 340 гривен.

Размеры таких надбавок:

от 70 до 75 лет — 300 грн

от 75 до 80 лет — 456 грн

от 80 лет — до 570 грн

Доплату начинают начислять со дня рождения пенсионера, поэтому в первый месяц сумма может быть меньше — пропорционально количеству дней.

Ранее мы рассказывали, что февраль 2026 года принесет украинцам ряд существенных нововведений. Среди них дополнительные 20 тысяч гривен для работников критической инфраструктуры и новые выплаты для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Что следует знать об изменениях в феврале — читайте в материале ТСН.ua.