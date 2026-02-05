Подруга Леси Никитюк проговорилась о ее предстоящей свадьбе с военным и разоблачила одну деталь

Леся Никитюк с женихом, Эльвира Гасанова

Известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова невзначай выдала романтическую тайну телеведущей и блогера Леси Никитюк.

По словам Гасановой, с ведущей ее связывает многолетняя дружба, которая берет начало еще со времен шоу «Орел и решка». Дизайнер признается, что они проходили важные этапы жизни и видели постепенный рост друг друга.

«Это человек, с которым мы росли вместе», — призналась стилистка в интервью Okay Eva.

Именно Эльвира, как оказалось, отвечала за образы Леси Никитюк и ее возлюбленного — военнослужащего Дмитрия Бабчука — во время крещения их маленького сына Оскара, которое состоялось осенью 2025 года. Но теперь же дизайнер обмолвилась, что Леся уже задумала с ней пошив свадебного платья.

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Впрочем, Гасанова не стала раскрывать подробностей, поэтому идет ли речь уже о конкретном заказе, или пока только о планах — неизвестно. Впрочем, фраза дизайнера прозвучала более чем красноречиво: «Сейчас она пишет, что все, свадебное платье тоже шьем. И я говорю: „Да, супер“»».

К слову, Леся Никитюк обручилась с военнослужащим Дмитрием Бабчуком в начале прошлого года. Избранник звезды сделал ей предложение во время зимнего отдыха в горах. С тех пор телеведущая неоднократно объясняла, что свадьбу решили отложить из-за службы жениха и общего желания устроить масштабное празднование.

Возможно, теперь Леся пересмотрела свое отношение к свадьбе и решила не откладывать это действо. Но пока ведущая не открывает никаких тайн личной жизни и не комментировала слухи о подготовке к свадьбе.

Напомним, недавно победительница «Холостяка-13» Инна Белень вышла замуж. Беременная звезда показала своего мужа и какой была роспись.