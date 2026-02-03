Победительница "Холостяка-13" Инна Белень вышла замуж во второй раз

Инна Белень с мужем / © instagram.com/innka_belen

Реклама

Победительница романтического реалити «Холостяк-13», волонтер и блогер Инна Белень после объявления о беременности официально вышла замуж во второй раз.

Радостной новостью Инна поделилась в Instagram, опубликовав серию нежных кадров вместе с мужем Иваном. На фото супруги позируют возле одного из ЗАГСов, демонстрируя кольца и не скрывая счастья.

«03.02.2026 Наш день, наша дата, официальное начало нашей семьи. Наконец-то муж и жена», — поделилась Инна.

Реклама

Инна Белень вышла замуж / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень вышла замуж / © instagram.com/innka_belen

Избранником Инны стал ее бывший одноклассник Иван Яловенко, между которыми вспыхнула искра еще в 2013 году, но тогда роман не закрутился. После завершения шоу «Холостяк-13» и разрыва с Александром Тереном волонтер некоторое время держала личную жизнь в тени. Впоследствии она призналась, что настоящее счастье и любовь она почувствовала рядом с Иваном, с которым и начала строить новую историю. Позже пара сообщила о беременности. А в конце декабря возлюбленные объявили о помолвке. Позже Инна делилась, что на самом деле сказала «да» только на третий раз.

Впрочем, путь к официальному браку оказался непростым. Из-за предыдущего брака Инны с иностранцем и юридических нюансов пара трижды получала отказ в регистрации. Причиной стали бюрократические трудности и задержки с переводом документов о разводе из-за границы.

Напомним, первый брак Инны Белень завершился болезненно — блогерша откровенно рассказывала об абьюзивных отношениях с бывшим мужем-иностранцем. Поэтому нынешний союз она называет настоящим осуществлением мечты и началом нового, счастливого этапа жизни.