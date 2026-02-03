Осадчая и Горбунов в годовщину брака пошутили о семейных привычках и признались, хотят ли еще детей

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Украинские ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с юмором отпраздновали девятую годовщину супружеской жизни.

Звездные супруги в такую дату решили не ограничиваться теплыми словами и задали друг другу несколько довольно неудобных вопросов. Один из них касался черт характера, которые порой раздражают в партнере. Юрий без колебаний признался, что его больше всего выводит из равновесия «бардачность» Екатерины. В ответ ведущая пошутила, что ей не нравится постоянные замечания мужа относительно того же беспорядка. Впрочем, оба отметили, что серьезных конфликтов в их семье почти не бывает.

Неожиданно эмоциональной стала тема детей. Горбунов с улыбкой заметил, что в их семье, мол, «мало детей». Осадчая на это отреагировала иронично — лишь улыбнулась и дала понять, что мечтает о новых семейных достижениях, но без расширения состава семьи.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Также Екатерина вспомнила, что подготовка к свадьбе проходила в очень особый период — супруги ждали рождения сына. По ее словам, тогда они были полны легкости и даже не представляли, сколько вызовов им придется пройти вместе.

«Девять лет брака. Много или мало? Девять лет назад мы были беззаботны, ждали Ивана, который родится через несколько недель и не подозревали, какие ждут нас испытания. Сейчас время, когда держишься за родных, в нашей семье — это мы друг у друга. С годовщиной нас! Дальше больше (все, кроме детей)», — поделилась Осадчая в Instagram.

