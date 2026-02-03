ТСН у соціальних мережах

Осадча та Горбунов у річницю шлюбу пожартували про сімейні звички й зізналися, чи хочуть ще дітей

Подружжя вже дев’ять років у шлюбі й виховує двох спільних синів.

Валерія Гажала
Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Українські ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов з гумором відсвяткували дев’яту річницю подружнього життя.

Зіркове подружжя у таку дату вирішило не обмежуватися теплими словами й поставило одне одному кілька доволі незручних запитань. Одне з них стосувалося рис характеру, які часом дратують у партнері. Юрій без вагань зізнався, що його найбільше виводить із рівноваги «бардачність» Катерини. У відповідь ведуча пожартувала, що їй не до вподоби постійні зауваження чоловіка щодо того самого безладу. Втім, обоє наголосили, що серйозних конфліктів у їхній родині майже не буває.

Несподівано емоційною стала тема дітей. Горбунов із усмішкою зауважив, що в їхній родині, мовляв, «мало дітей». Осадча на це відреагувала іронічно — лише усміхнулася та дала зрозуміти, що мріє про нові сімейні досягнення, але без розширення складу родини.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Також Катерина пригадала, що підготовка до весілля відбувалася у дуже особливий період — подружжя чекало на народження сина. За її словами, тоді вони були сповнені легкості й навіть не уявляли, скільки викликів їм доведеться пройти разом.

«Дев’ять років шлюбу. Багато чи мало? Дев’ять років тому ми були безтурботні, чекали на Івана, який народиться за кілька тижнів і не підозрювали, які чекають на нас випробування. Зараз час, коли тримаєшся за рідних, в нашій родині — це ми одне в одного. З річницею нас! Далі більше (все, окрім дітей)», — поділилася Осадча в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно співак Дзідзьо відповів на чутки про особисте життя та чи дійсно у нього є діти.

