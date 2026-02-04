Екатерина Кузнецова ошеломила самым дорогим подарком от мужчины

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова после разрыва с бойфрендом, что произошло в прошлом году, сейчас находится в статусе холостячки.

Однако артистка убеждена, что еще встретит любовь и построит семью. А пока же в коротком интервью Александру Преподобному знаменитость призналась, какого мужчину видит рядом с собой. По словам актрисы, между ней и ее потенциальным возлюбленным должна возникнуть химия. Также для Екатерины Кузнецовой важно, чтобы мужчина был смелым, добрым и иногда в меру хулиганом.

"Я все же верю в какие-то химические процессы. Пришел, увидел и победил, как говорится. Мне нужно, чтобы он был в меру хулиганом, чтобы у него было очень доброе сердце и чтобы он нарушал все границы", - говорит знаменитость.

Екатерина Кузнецова

Также Екатерина Кузнецова призналась, кто по ее мнению должен зарабатывать в паре больше. Актриса говорит, что вполне в состоянии самостоятельно себя обеспечить. Однако артистка считает, что все же мужчина должен зарабатывать больше. И это не потому, чтобы покрывать ее финансовые вопросы, а чтобы просто чувствовать себя комфортно и не страдать от внутренних неудобств.

"Я самодостаточная девушка, я могу обеспечивать себя сама. Должен ли мужчина зарабатывать больше? Я считаю, что да, но только потому, чтобы мужчина не чувствовал себя неудобно рядом со мной, потому что у меня был такой опыт. Деньги - это выбор, это свобода, это возможности. Когда с этим все хорошо, проще строить отношения", - говорит артистка.

Кстати, Екатерина Кузнецова также рассекретила, какой самый дорогой подарок, который получала от любимого мужчины. Конечно, это украшения. Но также знаменитости дарили Mercedes GLK 220. В 2015 году авто сняли с производства. А сейчас его стоимость на вторичном рынке составляет более полумиллиона гривен и более.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова откровенно рассказала о свиданиях, на которые ходит. Сейчас артистка открыта к новым знакомствам.