Трамп сделал заявление о своем третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок.

В интервью для NBS News на вопрос журналиста, существует ли вариант его переизбрания, Трамп ответил, что это было бы очень интересно.

«Не знаю, это было бы любопытно. Но представьте, как бы скучно стало, если бы я дал вам ответ, которого вы ожидаете. Было бы гораздо менее увлекательно. Я делаю это только по одной причине — чтобы снова сделать Америку великой, и именно этим мы сейчас занимаемся», — сказал он.

Напомним, 20 января 2025 года Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США.

Это уже второй президентский срок республиканца. На президентском посту Трамп уже был с 2017-го по 2021 год. Таким образом, он является вторым в истории США президентом, сроки правления которого не идут подряд.

Еще во время предвыборной кампании он часто повторял, что считает одним из приоритетов внешней политики прекращение войны в Украине. Сделать это до сих пор не удалось. Несмотря на месяцы переговоров и личную встречу с Владимиром Путиным, боевые действия продолжаются, так же, как и обстрелы мирных украинцев.

На тот момент амбициозная риторика уже вряд ли могла удивить кого-либо. За время своей избирательной кампании Трамп более полусотни раз обещал остановить кровопролитие в Украине за день, часто добавляя, что сделает это еще до инаугурации.