Сикорский / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин требует даже те территории, которые не может завоевать. Россия потратила на войну триллион долларов и потеряла более миллиона солдат.

Об этом сообщает Clash Report.

По словам Сикорского, Польша искренне верит угрозам, звучащим от России.

«Россия вела войну, оккупировала стерла нас с карты мира более столетия. Когда они нам угрожают, мы им верим. Они уже потратили больше времени, чем Советский Союз сражался с нацистами, пытаясь завоевать Украину», — подчеркнул Сикорский.

По оценкам европейцев, россияне уже понесли альтернативные расходы в триллион долларов. Более того, РФ уже потеряла более миллиона погибших и раненых солдат.

«Президент Путин, кажется, требует даже территории, которые он не может завоевать», — подчеркнул он.

Глава польского МИД также прокомментировал финансирование войны и расходы на нее со стороны Путина.

«Европа сейчас полностью финансирует войну. Мы потратили около 200 миллиардов евро. Успех придет только тогда, когда Путин перечислит, может ли он достичь своих целей приемлемой ценой», — решил он.

Как уже отмечалось, Россия выдвинула новое условие для мирных переговоров по войне в Украине. Москва требует, чтобы в потенциальном мирном договоре регион Донбасса был международно признан российской территорией.

Ранее Сикорский резко прокомментировал удары РФ по Украине, назвав умышленные атаки на гражданскую инфраструктуру военными преступлениями. Он подчеркнул, что жители Украины зависят от теплоцентралей и электроэнергии и когда эти услуги прерываются, жилье становится непригодным для жизни. Поэтому наблюдается массовый отток людей из крупных городов, в частности из столицы Киева.

Кроме того, польский дипломат предупредил о рисках будущих обострений: нынешние действия Кремля могут спровоцировать повторную агрессию.

«Если Украина не окажется в пределах защищенных границ в результате соглашения, мы посеем зерна следующей войны», — заявил глава польского МИД.