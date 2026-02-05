Могилевская похудела на 25 кг без интенсивных тренировок и раскрыла свою особую методику

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась личным опытом похудения и как ей удалось избавиться от лишнего веса без интенсивных тренировок в спортзале.

В своем телеграм-канале звезда рассказала о своем пути и предостерегла, что метод может подходить только ей. Наталья призвала ответственно относиться к здоровью и перед применением любых аналогичных практик обязательно консультироваться с врачом.

Могилевская призналась, что похудела на около 25 килограммов благодаря оздоровлению и очищению организма по методике армянской специалистки. Артистка отметила, что ключевыми элементами стали правильное употребление масел и трав, а физическая активность была ограничена прогулками. Танцы и другие упражнения вернулись в ее жизнь только на последнем этапе, когда значительная часть веса уже ушла.

Реклама

Наталья Могилевская

«Подчеркиваю, что это исключительно мой опыт! Перед применением любых методов похудения обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Я делала оздоровление и очищение организма. Главное — пить масла, употреблять горькие травы и очищать организм. Из упражнений, которые я делала — это только прогулки. А танцами занялась, когда уже похудела на много килограммов», — рассказала Наталья.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказала о воспитании двоих детей и ответила на упреки критиков в Сети.