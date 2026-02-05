ТСН в социальных сетях

Могилевская похудела на 25 кг без интенсивных тренировок и раскрыла свою особую методику

Артистка с помощью дисциплины достигла блестящих результатов.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась личным опытом похудения и как ей удалось избавиться от лишнего веса без интенсивных тренировок в спортзале.

В своем телеграм-канале звезда рассказала о своем пути и предостерегла, что метод может подходить только ей. Наталья призвала ответственно относиться к здоровью и перед применением любых аналогичных практик обязательно консультироваться с врачом.

Могилевская призналась, что похудела на около 25 килограммов благодаря оздоровлению и очищению организма по методике армянской специалистки. Артистка отметила, что ключевыми элементами стали правильное употребление масел и трав, а физическая активность была ограничена прогулками. Танцы и другие упражнения вернулись в ее жизнь только на последнем этапе, когда значительная часть веса уже ушла.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

«Подчеркиваю, что это исключительно мой опыт! Перед применением любых методов похудения обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Я делала оздоровление и очищение организма. Главное — пить масла, употреблять горькие травы и очищать организм. Из упражнений, которые я делала — это только прогулки. А танцами занялась, когда уже похудела на много килограммов», — рассказала Наталья.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказала о воспитании двоих детей и ответила на упреки критиков в Сети.

