Что нужно сделать срочно, чтобы не потерять пенсию: в ПФУ обратились к украинцам

Пенсии

В Пенсионном фонде Украины призвали граждан не медлить с уведомлением об изменении персональных данных, ведь это может повлиять на размер выплат или даже привести к их временному прекращению.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Что нужно сделать срочно, чтобы не потерять пенсию? / © Пенсионный фонд Украины

В ведомстве напомнили: если человек сменил фамилию, местожительство, паспортные или другие идентификационные документы, он должен обязательно проинформировать об этом Пенсионный фонд. Также сообщать необходимо в случае трудоустройства, увольнения с работы, начала или прекращения предпринимательской деятельности.

Сделать это нужно в течение 10 дней. Несвоевременное информирование может повлечь за собой переплату пенсии, которую придется возвращать, или недополучение средств. В ПФУ отмечают, что актуальные данные помогают избежать проблем с начислением выплат и обеспечивают их непрерывность.

Пенсии в Украине — последние новости

Некоторые украинцы могут получить значительную единоразовую выплату при выходе на пенсию. Речь идет о помощи в размере десяти месячных пенсий. Такое право имеют отдельные работники бюджетной сферы, достигшие пенсионного возраста, имеющие необходимый страховой стаж и ранее не получавшие других пенсий.

Также в марте части граждан могут перечислить выплаты. В частности, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС могут выходить на пенсию раньше, в зависимости от времени работы в зоне отчуждения. Для них предусмотрено снижение пенсионного возраста на 5–10 лет, а иногда и больше.