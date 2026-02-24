- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 2 мин
Что нужно сделать срочно, чтобы не потерять пенсию: в ПФУ обратились к украинцам
Несвоевременное информирование может привести к переплатам, недоплатам или проблемам с начислением пенсии. Узнайте, что нужно сделать.
В Пенсионном фонде Украины призвали граждан не медлить с уведомлением об изменении персональных данных, ведь это может повлиять на размер выплат или даже привести к их временному прекращению.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.
В ведомстве напомнили: если человек сменил фамилию, местожительство, паспортные или другие идентификационные документы, он должен обязательно проинформировать об этом Пенсионный фонд. Также сообщать необходимо в случае трудоустройства, увольнения с работы, начала или прекращения предпринимательской деятельности.
Сделать это нужно в течение 10 дней. Несвоевременное информирование может повлечь за собой переплату пенсии, которую придется возвращать, или недополучение средств. В ПФУ отмечают, что актуальные данные помогают избежать проблем с начислением выплат и обеспечивают их непрерывность.
Пенсии в Украине — последние новости
Некоторые украинцы могут получить значительную единоразовую выплату при выходе на пенсию. Речь идет о помощи в размере десяти месячных пенсий. Такое право имеют отдельные работники бюджетной сферы, достигшие пенсионного возраста, имеющие необходимый страховой стаж и ранее не получавшие других пенсий.
Также в марте части граждан могут перечислить выплаты. В частности, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС могут выходить на пенсию раньше, в зависимости от времени работы в зоне отчуждения. Для них предусмотрено снижение пенсионного возраста на 5–10 лет, а иногда и больше.