С огромным разрезом на юбке: Деми Мур посетила презентацию фильма в образе Saint Laurent
63-летняя Деми Мур прибыла на мировую премьеру фильма I Love Boosters, который показали во время кинофестиваля South by Southwest в США.
Звезда снова смогла всех удивить, ведь не только вернула свою любимую прическу с длинными волосами, но и надела платье.
Деми выбрала наряд от Saint Laurent из круизной коллекции 2026 года в темно-синем цвете. У платья был простой фасон с глубоким V-образным декольте, драпировкой и глубокими проймами.
На юбке платье украшал большой разрез почти до талии, который открывал ноги актрисы. Главной акцентной деталью платья стал большой бант из оранжевой ткани.
Платье Деми дополнила также оригинальными босоножками со шнуровкой и декором-вишнями и массивными золотыми украшениями — серьгами и браслетами.
Компанию актрисе снова составил на мероприятии ее любимый пес Пилаф, с которым она неразлучна.
Напомним, что во время Недели моды в Париже актриса всех очень удивила, ведь пришла на показ Gucci в кожаном ансамбле и с короткими волосами.