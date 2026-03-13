С огромным разрезом на юбке: Деми Мур посетила презентацию фильма в образе Saint Laurent

Деми Мур / © Associated Press

Звезда снова смогла всех удивить, ведь не только вернула свою любимую прическу с длинными волосами, но и надела платье.

Деми выбрала наряд от Saint Laurent из круизной коллекции 2026 года в темно-синем цвете. У платья был простой фасон с глубоким V-образным декольте, драпировкой и глубокими проймами.

Деми Мур / © Associated Press

На юбке платье украшал большой разрез почти до талии, который открывал ноги актрисы. Главной акцентной деталью платья стал большой бант из оранжевой ткани.

Деми Мур / © Associated Press

Платье Деми дополнила также оригинальными босоножками со шнуровкой и декором-вишнями и массивными золотыми украшениями — серьгами и браслетами.

Деми Мур / © Associated Press

Компанию актрисе снова составил на мероприятии ее любимый пес Пилаф, с которым она неразлучна.

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, что во время Недели моды в Париже актриса всех очень удивила, ведь пришла на показ Gucci в кожаном ансамбле и с короткими волосами.

Деми Мур на показе Gucci / © Associated Press