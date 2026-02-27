Украина и Россия договорились о частичном перемирии: где прекратят огонь

ЗАЭС. / © Associated Press

Произошло локальное прекращение огня, которое позволило возобновить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу «еще одно локальное прекращение огня». Оно позволило восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для ЗАЭС.

"Продолжаются работы по разминированию, чтобы обеспечить безопасный доступ ремонтных бригад", - подчеркнул генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Более недели назад в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС работает в критическом режиме, потому что зависит от единой уцелевшей линии электропередачи. В организации предупреждали о рисках для охлаждения реакторов из-за потери резервного питания.

Гендиректор МАГАТЭ Гроси в ноябре прошлого года заявил, что в случае подписания мирного плана ЗАЭС должна получить «особый статус». В то же время Reuters сообщало, что якобы предлагается перезапустить станцию под наблюдением МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между Россией и Украиной.

С осени 2025 года состоялось несколько раундов переговоров между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский рассказал, что до сих пор самый сложный вопрос — территории . В частности, говорит он, что «атомная электростанция это также касается территорий».

В то же время источники «УП» на днях сообщили, что во время новой трехсторонней встречи ключевым в обсуждении будет управление оккупированной Запорожской АЭС. По данным источников, вопрос, кто и каким образом будет отвечать за управление станцией, является «чувствительным».