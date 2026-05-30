Зеленський зібрав спеціальну нараду та заявив про важливі переговори: що відомо

Нарада з Володимиром Зеленським / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спеціальної наради щодо подальших дій України. Судячи з оприлюднених світлин, на ній були присутні секретар РНБО Рустем Умєров, міністр енергетики Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Кирило Буданов. За словами президента, під час зустрічі обговорили дипломатичний, гуманітарний та енергетичний напрями.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

«Майже щодня на звʼязку з представниками Президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями», — зазначив президент.

Серед пріоритетів на найближчі тижні — антибалістичний захист, підготовка двосторонніх документів про виробництво та постачання дронів, зокрема і Drone Deal з Європейським союзом. Також, за словами Зеленського, триває підготовка до важливих переговорів, однак подробиці наразі не розголошують.

Окремо на нараді розглянули гуманітарний напрямок. Президент наголосив на необхідності продовжити обміни, про які раніше вже було досягнуто домовленостей. Для цього він доручив сконтактувати з партнерами, які можуть посилити посередницькі зусилля.

«Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі. Слава Україні!», — йдеться в повідомленні.

