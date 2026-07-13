Наслідки атаки

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Росіяни вдарили БпЛА по багатоквартирному будинку у Запоріжжі. Після влучання виникла пожежа в квартирах на другому, третьому та четвертому поверхах.

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Від вибухової хвилі й уламків також пошкоджено розташовані поруч будинки та понівечено автівки.

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Станом на 08:00 відомо про 9 людей, які дістали поранень. Серед травмованих — 15-річний хлопець.

Наслідки атаки

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що окупанти накрили Одесу ракетами. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста. На місці удару виникла пожежа.

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