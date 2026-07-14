Як відрізнити справжню червону ікру від фальсифікату: три найголовніші ознаки

Як відрізнити справжню червону ікру / © www.freepik.com/free-photo

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Червона ікра вважається одним із найцінніших делікатесів, однак разом зі зростанням її популярності збільшилася й кількість підробок. На прилавках можна зустріти імітовану ікру, продукт сумнівної якості або натуральну ікру, яка зберігалася з порушенням технології. Фахівці радять не поспішати з покупкою, адже кілька простих перевірок допоможуть уникнути розчарування та не витратити гроші даремно.

Зверніть увагу на зовнішній вигляд ікринок

Перше, що варто оцінити, — це самі ікринки. Натуральна червона ікра складається з окремих пружних зерен однакового розміру. Вони мають напівпрозору оболонку, а всередині можна помітити маленьку темнішу цятку — зародок.

Якісна ікра не повинна бути злиплою, надто сухою або, навпаки, плавати у великій кількості рідини.

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Якщо всі ікринки виглядають абсолютно однаково, мають неприродно яскравий колір або нагадують желе, це може свідчити про імітацію.

Оцініть запах і смак

Натуральна червона ікра має легкий морський аромат без різких сторонніх запахів. Після відкриття банки не повинно відчуватися кислуватого, хімічного чи різко рибного запаху. Такі ознаки можуть говорити про неправильне зберігання або псування продукту.

На смак якісна ікра ніжна, слабосолона, без гіркоти та неприємного післясмаку. Ікринки легко лопаються в роті, а не нагадують гуму.

Перевірте склад і маркування

Експерти наголошують, що саме етикетка може багато розповісти про продукт. У складі натуральної червоної ікри зазвичай зазначають:

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ікру лососевих риб;

кухонну сіль;

дозволені консерванти, якщо вони використовуються відповідно до норм.

Якщо список інгредієнтів надто довгий або містить велику кількість барвників, ароматизаторів і незрозумілих добавок, від покупки краще відмовитися.

Також варто звернути увагу на дату виготовлення. Найкраще купувати ікру, вироблену в період вилову лососевих — зазвичай із липня до вересня. Це свідчить про те, що продукт був фасований свіжим, а не після тривалого зберігання.

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