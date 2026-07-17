У спеку майже всі роблять одну помилку: вона заважає організму охолоджуватися

Вода / © pexels.com

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У спекотні дні організм швидше втрачає рідину, тому правильний питний режим стає особливо важливим. Медики пояснили, чому крижана вода не завжди є найкращим способом охолодитися та яку температуру напою варто обирати.

Про це пише Interia.

Багато людей у спеку прагнуть швидко освіжитися, випиваючи дуже холодну або крижану воду. Однак за даними фахівців, коли температура повітря перевищує +30 °C, такий напій може не дати очікуваного ефекту.

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Експерти пояснюють, що крижана вода здатна спричиняти тимчасове звуження кровоносних судин, через що природні механізми охолодження організму можуть працювати менш ефективно.

Найкращим вибором у спекотну погоду медики називають воду кімнатної температури або злегка охолоджену. Саме така швидше засвоюється організмом, підтримує процес терморегуляції та допомагає ефективніше відновлювати водний баланс після втрати рідини через потовиділення.

Яких напоїв краще уникати

Фахівці також рекомендують відмовитися від солодких газованих напоїв і соків з доданим цукром.

Через високий вміст цукру та кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози вони не лише гірше втамовують спрагу, а й можуть сприяти зневодненню організму. Крім того, такі напої здатні викликати різкі коливання рівня глюкози в крові, що посилює втому та потовиділення.

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Лікарі радять упродовж дня регулярно пити звичайну воду, не чекаючи на сильне відчуття спраги. Саме вона залишається найкращим напоєм для підтримання водного балансу, нормальної терморегуляції та гарного самопочуття у літню спеку.

Нагадаємо, звичайний вентилятор може значно полегшити перебування у приміщенні в спеку, якщо правильно ним користуватися. Експерти рекомендують розташовувати його біля вікна для створення протягу, вмикати заздалегідь, охолоджувати тіло компресами на зап’ястях і шиї, провітрювати кімнату вночі та тримати вікна зачиненими вдень. Ефективний лайфгак — поставити перед вентилятором миску з льодом. Вентилятор не замінює кондиціонер, але покращує циркуляцію повітря і самопочуття.

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