"Пренебрегли средства безопасности": ВСУ о деталях удара по полигону

Ракета «Искандер». / © Associated Press

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Удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ российские войска нанесли ракетой «Искандер-М».

Об этом рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Саранцев не комментировал информацию в соцсетях, действительно ли полигон расположен в Николаевской области. Он лишь уточнил, что это временный учебно-тренировочный полигон.

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«Он не постоянен, на нем люди не находятся и не живут постоянно», — объяснил спикер.

Саранцев заверил, что личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях за несколько минут до удара.

«Вместе с тем, к сожалению, были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими», — пояснил он.

Напомним, что сегодня, 22 июня, Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ. Пока известно о трех погибших.

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По уточненной информации Сухопутных войск, по состоянию на 19.27 количество раненых составляет 14 человек.

Паблик «Николаевский Ванек», связываемый с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, сообщает, что удар был на Николаевщине.