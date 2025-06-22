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"Пренебрегли средства безопасности": ВСУ о деталях удара по полигону
По словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения.
Удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ российские войска нанесли ракетой «Искандер-М».
Об этом рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
Саранцев не комментировал информацию в соцсетях, действительно ли полигон расположен в Николаевской области. Он лишь уточнил, что это временный учебно-тренировочный полигон.
«Он не постоянен, на нем люди не находятся и не живут постоянно», — объяснил спикер.
Саранцев заверил, что личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях за несколько минут до удара.
«Вместе с тем, к сожалению, были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими», — пояснил он.
Напомним, что сегодня, 22 июня, Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ. Пока известно о трех погибших.
По уточненной информации Сухопутных войск, по состоянию на 19.27 количество раненых составляет 14 человек.
Паблик «Николаевский Ванек», связываемый с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, сообщает, что удар был на Николаевщине.