В РФ ищут "лекарство бессмертия" для Путина: Фейгин раскрыл детали

Российский диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин панически боится смерти, потому в РФ ищут средства для бессмертия.

Об этом заявил российский оппозиционный блоггер и правозащитник Марк Фейгин, передает издание «Гордон».

«Я не думаю, что они вот отвлеченный какой-то ищущий метод, там, алхимический или какой-то [еще] для продления жизни. Я думаю, там очень практические исследования, они связаны с выращиванием органов. Я почему об этом говорю — вот простой пример конкретный, не абстрактный. У моего родного брата трансплантация сердца была. Он умер практически, но ему сердце ушили, и он живет. То есть, о чем это свидетельствует? О том, что запасной орган помогает, спасает, продолжает. Вряд ли можно заменить мозг, хотя есть исследования, доказывающие, что части мозга люди остаются — на войне, например, — и клетки можно восстанавливать», — сказал Фейгин.

Реклама

Он предположил, что Путин хочет, чтобы врачи заменили ему внутренние органы, которые «изнашиваются с возрастом». По мнению Фейгина, для этого Путин не пожалеет никаких средств и усилий, поэтому такие исследования в РФ могут выделить миллиарды долларов.

«Там же не просто выращивание органов. Это же нужно преодолевать в таком возрасте отторжение, [нужное] оборудование. Это все, конечно, западное, они все это привезут с Запада. Конечно, на Западе передовые технологии, в Америке особенно. Вот о продлении жизни, клонировании клеток и тому подобное, конечно, эти исследования продолжаются», — подытожил Марк Фейгин.

Ранее Марк Фейгин рассказал, что группа психологов активно готовила Путина к предстоящей встрече с Дональдом Трампом.