В Кремле началась крупная перестановка: почему Путин меняет окружение

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин приступил к очередной перестановке в высшем руководстве России из-за опасений возможного заговора внутри кремлевских элит.

Такое мнение высказала доктор философии Людмила Покровщук в эфире телеканала «Киев24».

По словам эксперта, кадровые перестановки в окружении Путина — характерная для него практика, к которой он прибегает перед потенциально опасными для себя периодами, чтобы не допустить консолидации влиятельных групп.

Реклама

«Перестановки в кремлевских элитах — Путин занимается этим постоянно. Перед определенными ситуациями у него все-таки есть тот „кгбшный нюх“: чтобы элиты за его спиной не начали договариваться, время от времени происходит такая перетасовка», — сказала Покровщук.

Она отметила, что после недавнего визита Путина в Валдаи, куда также приезжал Александр Лукашенко, в России началась новая волна кадровых перестановок.

«Когда Путин бывает в Валдае и устраивает себе отпуск, это вызывает у элиты некоторое „напряжение“, потому что они понимают, что там он что-то пересматривает в стратегии и будет их перетасовывать. И вот после Валдая мы видим, что началась очередная перестановка», — отметила эксперт.

Покровщук также напомнила, что аналогичные процессы уже имели место в Министерстве обороны РФ. По её словам, Путин обычно не избавляется от ближайших соратников, а лишь переводит их на другие должности.

Реклама

«Если вы обратили внимание на Министерство обороны РФ, то там, в принципе, весь состав был перетасован, но Путин не трогает своих друзей. Он просто переводит их на другие должности», — сказала она.

По мнению доктора философии, нынешние кадровые решения свидетельствуют о растущей обеспокоенности российского президента внутриполитической ситуацией и ухудшении экономического положения страны.

«Если он перетасовывает внутреннюю элиту, это значит, что он боится, потому что ситуация сложная. К тому же перед выборами нужно будет кого-то объявить виновным», — заявила Покровщук.

Она высказала предположение, что Кремль уже определяет чиновников, которые могут понести личную ответственность за экономические проблемы России.

Реклама

«На сегодняшний день мы видим, что выбираются те, кто будет нести внутреннюю личную ответственность за ту сложную экономическую ситуацию в России, которую Путин уже признал», — подытожила эксперт.

Война в Украине оборачивается против Путина — последние новости

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин принимает меры по расширению службы внутренней безопасности на фоне растущих опасений по поводу общественных беспорядков, связанных с разрушенной экономикой, дефицитом топлива и возмущением из-за его провальной войны.

Последние решения Госдумы, Минобороны и Росгвардии свидетельствуют о том, что в Москве не исключают масштабных общественных беспорядков, вызванных неприятием возможного объявления мобилизации в РФ.

Новости партнеров