Топ-5 корисних рослин для вашого дому

Ось кілька кімнатних рослин, які покращать ваше здоров’я та оживлять інтер’єр вашого дому. Ці рослини ідеально підходять для вирощування в кімнатних умовах, вони легкі в догляді та відмінно очищають повітря

Будь-хто може займатися кімнатним садівництвом, обираючи відповідні кімнатні рослини для різних умов у домі, хай то тепле та вологе середовище або куток зі слабким освітленням. Деякі кімнатні рослини настільки витривалі, що можуть виживати майже в будь-яких умовах. На сторінці biomedicalhealingforkids розповіли про Топ-5 рослин, які принесуть користь вашому дому, якщо посадити їх в горщику.

Сансев'єрія

Корисні рослини для вашого дому: Сансев'єрія / Фото: Credits

Чудова кімнатна рослина для спальні, оскільки вона, як відомо, покращує якість повітря в приміщенні. Вона видаляє всі види токсинів, включаючи трихлоретилен, формальдегід, толуол, бензол і ксилол. Щоб оптимізувати процес очищення повітря, вам, ймовірно, знадобиться більше однієї рослини Сансев'єрія вважається однією з найпростіших у догляді, вона полюбляє непряме сонячне світло.

Плющ звичайний

Корисні рослини для вашого дому / Фото: Credits

Плющ очищає до 90% плісняви ​​в повітрі, яка може спровокувати алергію і допомагає хворим на астму краще дихати вночі та мати більш спокійний сон. Проте, майте на увазі, що плющ – отруйна рослина і якщо в будинку є домашні тварини або маленькі діти, краще бути з ним обережнішими.

Алое

Корисні рослини для вашого дому / Фото: Credits

Алое славиться своїми цілющими властивостями. Він розгладжує та зволожує роздратовану шкіру та може лікувати опіки, сонячні опіки, обмороження, псоріаз і навіть герпес.

Хлорофітум

Корисні рослини для вашого дому / Фото: Credits

Ця рослина чудово бореться з формальдегідом, чадним газом та іншими токсичними забрудненнями повітря і забруднювачами, що можна знайти в паперових пакетах, вощеному папері, серветках, фанерних панелях і синтетичних тканинах. Якщо у вас немає рослин і ви боїтеся за ними доглядати, хлорофітум ідеально підходить для вас, оскільки не потребує особливого догляду.

Фікус

Корисні рослини для вашого дому / Фото: Credits

Як правило, ці рослини виростають великими, хоча за ними не дуже складно доглядати. Величезне листя вбирає все погане з повітря. Тому не варто забувати витирати пил з нього.

Розміщення кімнатних рослин у вашому житловому просторі - це розумне рішення, яке сприяє здоров'ю. Ці зелені друзі несуть численні переваги, включаючи очищення повітря і покращення психічного стану. Інвестування у кімнатні рослини - це інвестиція у ваше здоров'я і створення гармонійного середовища навколо себе.

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