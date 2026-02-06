Подо льдом Антарктиды нашли десятки тысяч неизвестных структур: что показала новая карта

Антарктида / © Associated Press

Реклама

Под трехмильным слоем антарктического льда скрывается рельеф, о котором наука до сих пор имела лишь приблизительные представления. Теперь — благодаря новому методу картографирования — исследователи получили самую подробную на сегодня цифровую карту континента «подо льдом», что может помочь прогнозировать скорость таяния ледников и будущее уровня мирового океана.

Об этом сообщило издание Smithsonian Magazine.

соединило спутниковые снимки поверхности Антарктиды с компьютерным моделированием, основанным на физике движения льда. Такой подход позволил выявить тысячи ранее неизвестных форм рельефа — горные хребты, каньоны и долины, скрытые подо льдом.

Реклама

«Это как раньше: у вас была зернистая пиксельная пленочная камера, а теперь у вас есть должным образом увеличенное цифровое изображение того, что на самом деле происходит», — пояснила соавтор исследования, геолог Хелен Окенден из Университета Гренобль-Альпы в комментарии BBC News.

Предыдущие попытки картографирования почвы под антарктическим льдом основывались на радиолокационных измерениях с самолетов или снегоходов. Однако такие исследования охватывали лишь отдельные маршруты, оставляя между ними пробелы шириной в десятки километров. По словам гляциолога Роберта Бингема из Эдинбургского университета, представить форму рельефа в таком случае — это как пытаться воспроизвести Альпы, имея лишь единичные перелеты над ними.

Чтобы заполнить эти «белые пятна», ученые использовали данные о том, как движется лед. Как и течение реки меняется в зависимости от камней на дне, так и скорость ледника зависит от рельефа под ним. На основе этого исследователи смоделировали сплошную карту скрытого ландшафта и проверили ее, сравнив с имеющимися радарными данными.

В результате команда обнаружила более 30 тысяч холмов высотой по меньшей мере около 50 метров, а также гигантский канал с крутыми склонами — глубиной примерно 50 метров, шириной около 6 километров и длиной более 400 километров.

Реклама

«Это начало нового подхода к изучению того, что находится подо льдом», — отметил гляциолог Стюарт Джеймисон из Университета Дарема, который не участвовал в исследовании.

В то же время метод имеет ограничения. Он не позволяет различать мелкие формы рельефа, ширина которых меньше толщины льда. Гляциолог Дункан Янг из Техасского университета в Остине сравнил эту технику с попыткой угадать текстуру предметов под толстым одеялом — общие контуры видны, но мелкие детали теряются.

Несмотря на это, наличие карты подледникового рельефа является критически важным. Коренные породы создают трение для льда, и их более точное понимание поможет ученым лучше оценить, как быстро антарктические ледники будут двигаться к океану, таять и влиять на повышение уровня моря на планете.

Нагдаемо, попытка пробурить тоннель к ядру ледника Судного дня в Антарктиде завершилась неудачей. Узнайте, что произошло в материале.