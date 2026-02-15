"Контрнаступ" на Запоріжжі: чому росіяни панікують та де насправді просунулися ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Російська пропаганда протягом тижня поширює панічні заяви про нібито масштабний контрнаступ Сил оборони України у Запорізькій області. Проте реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від «Z-звітів», а успіхи ЗСУ мають іншу природу.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у Telegram.

Міфи про «тисячі вбитих» та реальність на ЛБЗ

За словами експерта, російські воєнкори заявляють про «колосальні втрати» української техніки, проте жодної верифікації (відео чи фото) цих розгромів на ЛБЗ (лінії бойового зіткнення — ред.) у Мережі так і не з’явилося. Насправді йдеться не про стратегічний контрнаступ, а про тактичні контратаки.

«Перехід від глухої оборони до контратак — це звичайне явище, яке ми неодноразово спостерігали протягом 2025 року. Зараз для цього виникли сприятливі умови», — зазначає Коваленко.

Чому окупанти «посипалися»?

Експерт виділяє три ключові чинники, які дозволили ЗСУ покращити свої позиції:

Проблеми зі зв’язком: відключення окупантам «сірих» терміналів Starlink та блокування Telegram спричинили хаос у комунікації підрозділів РФ. Втрата боєздатності 5-ї армії РФ: основна пробивна сила ворога на Південно-Донецькому напрямку з вересня 2025 року втратила понад 20 тисяч осіб, що фактично паралізувало її потенціал. Виснаження ресурсів: командування РФ змушене «латати дірки», перекидаючи резерви, які планували використовувати лише для штурму Гуляйполя.

Де просунулися Сили оборони?

Завдяки активним діям СОУ вдалося досягти результатів на кількох ділянках:

Дніпропетровщина: Окупантів відкинуто від Новоолександрівки, Вербового та Вишневого.

Річка Гайчул: Ворога відкинуто від Тернуватого та Косівцевого на лівий берег річки.

Степногірський плацдарм: Українські сили не лише утримують Степногірськ, а й зачистили від ворога Приморське (північну частину) та Лук’янівку.

Навіщо росіяни вигадують «великий наступ»?

Коваленко пояснює: називаючи локальні контратаки ЗСУ «масштабним контрнаступом», російське командування намагається виправдати втрату позицій.

«Вони хочуть відзвітувати, що нібито „зупинили“ потужний наступ, якого насправді не було. Це спроба нівелювати власну вразливість перед ситуативними ударами ЗСУ», — підсумував аналітик.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти почали відступати у Запорізькій області через відключення супутникового інтернету Starlink.