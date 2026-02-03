ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
437
Час на прочитання
1 хв

Загроза для Харкова: чи зможе РФ просунутись через Липці — відповідь військового

План РФ із захоплення Липців Харківської області провалюється.

ЗСУ на Харківщині

ЗСУ на Харківщині / © ТСН.ua

Загроза для Липців залишається, ворог не полишає своїх спроб просунутись на Харківщині.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» з позивним «Порох», коментуючи ситуацію на фронті.

«Наразі у нас ситуація складна, але стабільно контрольована нашими силами. Ворог не полишає спроб зайти на наші позиції, проводить ударно-пошукові дії вздовж всієї ділянки нашої відповідальності. Але результатів він позитивних не має», — зазначає «Порох».

За словами військового, вже другий рік РФ намагається провести свою операцію із захоплення Липців та подальшого наступу на Харків, але, враховуючи час, який вони на це витратили, то загроза зменшується.

Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області ситуація залишається складною. Російська окупаційна армія тисне і на місто, і на його околиці. Місто Вовчанськ повністю зруйноване. Зокрема, немає інфраструктури як перепони.

