Укрaїнa
461
3 хв

Скандальна реклама "Укрпошти": Смілянський зробив заяву після хвилі обурення

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський публічно визнав помилку через резонансну рекламну кампанію до Дня святого Валентина, яка викликала обурення в соцмережах.

Кирило Шостак
Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський / © УНІАН

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський прокоментував резонанс навколо спільного посту держкомпанії з українським брендом одягу та білизни, який викликав хвилю обурення в соцмережах. За його словами, публікація була помилкою, а співпрацю з брендом наразі припинено.

Про це Смілянський написав у Facebook.

Смілянський заявив, що під час ухвалення рішення про публікацію не було враховано суспільний контекст, у якому тема могла сприйматися особливо чутливо.

“Публікація, що викликала резонанс, – це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми”, – зазначив він.

За словами керівника “Укрпошти”, рішення про спільний пост ухвалювалося на тлі кількох гучних суспільних дискусій, що лише посилило негативну реакцію.

“У цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю”, – додав Смілянський.

Він повідомив, що співпрацю з брендом одягу на цей момент припинено, однак компанія не відмовляється від ідеї майбутніх колаборацій із молодіжними брендами.

“Співпрацю з брендом одягу станом на сьогодні припинено. Це не означає, що кооперації з молодіжними брендами не буде в майбутньому – ми плануємо розширювати нашу аудиторію”, – пояснив гендиректор.

Окремо Смілянський відреагував на критику щодо “недоречності” співпраці державної компанії з молодіжними брендами, назвавши такі закиди проявом ейджизму.

“Коли пишуть, що “Укрпошті не варто працювати з молодіжними брендами, бо у нас пенсіонери та бабусі”, – це дискримінація за віком. У сучасній європейській країні такі речі називаються ейджизмом”, – заявив він.

Також керівник компанії перепросив у фахівців, які системно працюють із темами захисту дітей, та людей, для яких цей скандал став болісним нагадуванням про реальні проблеми.

“Як громадянин я щиро вдячний тим, хто щодня працює з темою захисту дітей. Як генеральний директор “Укрпошти” – прошу вибачення від свого імені та від імені команди”, – сказав Смілянський.

Водночас він розкритикував хвилю агресивних коментарів у соцмережах, наголосивши, що гучні скандали не замінюють системної роботи з проблемами.

”Є велика різниця між системною турботою і хайпом. Коли про проблему згадують лише разом з інфоприводом, а за тиждень вона зникає – це не боротьба, а імітація”, – зазначив гендиректор.

Що передувало

Раніше “Укрпошта” опинилася в центрі скандалу через рекламну кампанію до Дня святого Валентина, яку компанія запустила спільно з українським брендом одягу та білизни Rikky Hype.

Приводом для масового обурення українців стала спільна рекламна кампанія з українським брендом, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх.

Також коментатори проводили паралелі з гучними світовим скандалом щодо файлів фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини та педофілію.

Після хвилі критики в “Укрпошті” перепросили “у всіх, кого цей контент обурив”, та заявили, що не толерують жодних форм сексуалізації дітей.

Також нагадаємо, нещодавно, у соцмережах розгорівся скандал навколо ребрендингу “Укрпошти”, на який, за даними компанії, витратили близько 600 тис. грн. Після презентації нового логотипа і фірмового шрифту користувачі розкритикували витрати, вказуючи на занедбаний стан відділень у регіонах.

461
