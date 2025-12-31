ТСН в социальных сетях

23
1 мин

Снежинка из камамбера: праздничная хитрость по сервировке

В этом году настоящим хитом праздничной сервировки стала снежинка из камамбера.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Снежинка из камамбера Instagram.com/zuzana.berger

Снежинка из камамбера Instagram.com/zuzana.berger / © Instagram

Чешский блогер Зузана Бергерова показала, как за несколько движений ножом превратить классический сыр в эффектный артобъект, который мгновенно украсит любой праздничный стол.

Последние годы гастрономия все больше пересекается с эстетикой. Мы не просто готовим, а создаем атмосферу. Именно поэтому сырные доски, необычные нарезки и визуальные акценты стали важной частью праздничного декора.

Как превратить камамбер в снежинку

Главное преимущество этого хитреца — он не требует специальных инструментов или кулинарного опыта. Только острый нож и несколько минут времени.

  1. Круглый камамбер разрежьте на 8 равных треугольников, как торт или пиццу.

  2. Каждый треугольник разрежьте еще на три меньшие части.

  3. Аккуратно раздвиньте кусочки и сформируйте узор, похожий на снежинку.

  4. В результате — простая геометрия превращается в изящную композицию, которая сразу привлекает внимание гостей.

Подача

Чтобы композиция имела по-настоящему глянцевый вид:

  • добавьте розмарин или еловые веточки для зимнего настроения;

  • подайте рядом мед, инжирный джем или клюквенный соус;

  • используйте деревянную или мраморную доску;

  • дополните орехами пекан, миндалем или виноградом.

Праздничный стол — это не только о рецептах, но и о деталях. Снежинка из камамбера — пример того, как простой продукт может выглядеть празднично, стильно и актуально. Без лишней суеты и сложных техник — только немного фантазии и желания удивить.

