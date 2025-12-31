Россия вооружилась новым дешевым "Шахедом": чем он опасен

Беспилотник / © tsn.ua

Россия пополнила свой военный арсенал новым типом ударного беспилотника — Shahed-107. Этот аппарат является технологически упрощенной и более выгодной версией уже известного дрона-камикадзе Shahed-136, который враг активно использует для террора украинских городов.

Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на данные военных аналитиков.

Как отмечает эксперт по беспилотникам Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Гинц, Иран представил эту модель только в этом году. Главное отличие Shahed-107 от своего предшественника заключается в простоте конструкции и использовании более дешевых комплектующих.

В частности, инженеры существенно сэкономили на силовой установке:

Shahed-136 использует китайскую копию немецкого авиационного двигателя Limbach.

Shahed-107 оснащен двигателем от китайского производителя DLE, считающегося бюджетным вариантом.

Кроме того, новый дрон имеет фиксированные крылья и более простую аэродинамическую схему.

Удешевление конструкции повлияло и на боевые свойства беспилотника. Если Shahed-136 способен нести боевую часть весом от 50 до 100 кг, то его младший брат Shahed-107 оснащен боеголовкой весом около 15 килограммов.

Несмотря на меньшую разрушительную силу единичного изделия, опасность состоит в потенциальной массовости его применения.

Эксперты связывают появление нового дрона с попыткой Москвы оптимизировать расходы на войну. Стоимость одного Shahed-136 оценивается примерно в 60 000 евро, что делает его относительно дорогим средством поражения. Shahed-107 значительно легче и дешевле в производстве.

«Причины приобретения относительно нового беспилотника сугубо спекулятивны, но конструкция дает подсказки. Это может позволить России предотвратить потенциальный дефицит», — подытожил Фабиан Гинц.

Напомним, российские войска начали применять ударные дроны Shahed-136 в новой модификации с двойной боевой частью. По данным экспертов, общая масса взрывного заряда составляет около 100 кг, что значительно повышает разрушительную силу беспилотников и угрозу для гражданского населения, военных и объектов критической инфраструктуры.