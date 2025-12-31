ТСН у соціальних мережах

39
1 хв

Сніжинка з камамберу: святковий хитрик із сервірування

Цього року справжнім хітом святкового сервірування стала сніжинка з камамберу.

Станіслава Бондаренко
Сніжинка з камамберу Instagram.com/zuzana.berger

Сніжинка з камамберу Instagram.com/zuzana.berger / © Instagram

Чеська блогерка Зузана Бергерова показала, як за кілька рухів ножем перетворити класичний сир на ефектний артоб’єкт, який миттєво прикрасить будь-який святковий стіл.

Останні роки гастрономія дедалі більше перетинається з естетикою. Ми не просто готуємо, а створюємо атмосферу. Саме тому сирні дошки, незвичні нарізки та візуальні акценти стали важливою частиною святкового декору.

Як перетворити камамбер на сніжинку

Головна перевага цього хитрика — він не потребує спеціальних інструментів чи кулінарного досвіду. Лише гострий ніж і кілька хвилин часу.

  1. Круглий камамбер розріжте на 8 рівних трикутників, як торт або піцу.

  2. Кожен трикутник розріжте ще на три менші частини.

  3. Акуратно розсуньте шматочки та сформуйте візерунок, схожий на сніжинку.

  4. У результаті — проста геометрія перетворюється на витончену композицію, яка одразу привертає увагу гостей.

Подача

Щоб композиція мала по-справжньому глянцевий вигляд:

  • додайте розмарин або ялинові гілочки для зимового настрою;

  • подайте поруч мед, інжировий джем або журавлиновий соус;

  • використайте дерев’яну чи мармурову дошку;

  • доповніть горіхами пекан, мигдалем або виноградом.

Святковий стіл — це не лише про рецепти, а й про деталі. Сніжинка з камамберу — приклад того, як простий продукт може мати святковий, стильний та актуальний вигляд. Без зайвої метушні та складних технік — лише трохи фантазії та бажання здивувати.

39
