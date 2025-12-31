- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Сніжинка з камамберу: святковий хитрик із сервірування
Цього року справжнім хітом святкового сервірування стала сніжинка з камамберу.
Чеська блогерка Зузана Бергерова показала, як за кілька рухів ножем перетворити класичний сир на ефектний артоб’єкт, який миттєво прикрасить будь-який святковий стіл.
Останні роки гастрономія дедалі більше перетинається з естетикою. Ми не просто готуємо, а створюємо атмосферу. Саме тому сирні дошки, незвичні нарізки та візуальні акценти стали важливою частиною святкового декору.
Як перетворити камамбер на сніжинку
Головна перевага цього хитрика — він не потребує спеціальних інструментів чи кулінарного досвіду. Лише гострий ніж і кілька хвилин часу.
Круглий камамбер розріжте на 8 рівних трикутників, як торт або піцу.
Кожен трикутник розріжте ще на три менші частини.
Акуратно розсуньте шматочки та сформуйте візерунок, схожий на сніжинку.
У результаті — проста геометрія перетворюється на витончену композицію, яка одразу привертає увагу гостей.
Подача
Щоб композиція мала по-справжньому глянцевий вигляд:
додайте розмарин або ялинові гілочки для зимового настрою;
подайте поруч мед, інжировий джем або журавлиновий соус;
використайте дерев’яну чи мармурову дошку;
доповніть горіхами пекан, мигдалем або виноградом.
Святковий стіл — це не лише про рецепти, а й про деталі. Сніжинка з камамберу — приклад того, як простий продукт може мати святковий, стильний та актуальний вигляд. Без зайвої метушні та складних технік — лише трохи фантазії та бажання здивувати.