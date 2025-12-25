Гарантии безопасности для Украины: Макрон сделал заявление

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о дальнейших усилиях для предоставления Киеву надежных гарантий безопасности.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Я встретился с Марком Рютте (генсек НАТО — ред.), чтобы обсудить ситуацию в Украине и ход работы, проводимой в рамках „коалиции решительных“. Начиная с января, в Париже мы продолжим эти усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые являются важным условием для достижения крепкого и длительного мира», — написал он.

Макрон в своем сообщении также заверил в непреклонной поддержке Украины сейчас и в будущем.

Напомним, «коалиция желающих» наработала гарантии безопасности, которые она должна предоставить Украине после окончания войны.

В частности, Европа и США обязуются поддерживать украинскую армию, которая в мирное время должна оставаться на уровне до 800 тысяч военных, чтобы защитить территорию Украины. Кроме того, в рамках «коалиции желающих» Европа при поддержке США планирует создать «многонациональные силы Украины» для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности в море, с возможными действиями на территории Украины. Также план гарантий безопасности предусматривает создание механизма контроля прекращения огня, мониторинг должен возглавить США. Речь идет о предупреждении атак, фиксации нарушений и реагировании на них.

Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку это ключевой фактор для успешной реализации мирного соглашения.

В то же время, американский лидер выразил мнение, что нынешнее предложение соглашения не находит полной поддержки со стороны Владимира Зеленского.

В ответ Зеленский не исключил, что война может завершиться в следующем году. Однако он подчеркнул, что государство должно иметь значительные запасы вооружения на складах как гарантию безопасности на будущее.

Справка: Статья 5 Североатлантического договора — ключевой принцип коллективной обороны НАТО: вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. Это обязывает каждую страну-члена оказать помощь, включая применение вооруженной силы, если это будет считаться необходимым, для восстановления безопасности, хотя конкретные действия определяются каждым государством.