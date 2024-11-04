Когда лучше жениться в 2025 году: благоприятные и неблагоприятные даты для свадьбы

Если вы планируете объединиться семейными вузами в ближайшее время, важно знать, какие даты в 2025 году будут благоприятными для бракосочетания, а какие считаются неудачными.

2025 год для женитьбы: даты по лунному календарю

Воспользуйтесь лунным календарем, чтобы подобрать лучшую дату для проведения торжеств. Луна, как известно, оказывает сильное влияние на все события в нашей жизни. Астрологи утверждают, что лучшим периодом для оформления отношений влюбленных является время, когда Луна растет. Он обещает, что ваша связь будет укрепляться и можно надеяться на долгосрочное партнерство.

А вот во время Полноты планировать женитьбу не стоит. Этот период считается неустойчивым, он влечет за собой сильные эмоциональные колебания. Более того, 2025 год считается в астрологии годом Черной вдовы, поэтому, по возможности, женитьбу вообще лучше перенести.

Когда жениться в 2025 году: благоприятные, нейтральные и неблагоприятные дни

Январь: Благоприятные дни: 2, 6, 23, 27; Удачные дни : 1, 4, 5, 22, 25, 29, 30, 31; Неблагоприятные дни: 10, 11, 12, 17, 18, 21. Февраль: Благоприятные дни: 2, 3, 24, 26; Удачные дни : 1, 5, 20, 25, 27, 28; Неблагоприятные дни: 6, 7-9, 13-16. Март: Благоприятные дни: 3, 5, 24, 26; Удачные дни : 1, 2, 4, 6, 25, 27, 30, 31; Неблагоприятные дни: 8, 10, 11, 15–17, 18, 21. Апрель: Благоприятные дни: 2, 22, 30; Удачные дни : 1, 5, 14, 21-25, 26, 30; Неблагоприятные дни: 8, 12, 13, 15, 18, 19. Май: Благоприятные дни: 2, 21, 24, 31; Удачные дни : 1, 3, 4, 5, 7, 12, 23, 25, 29, 30; Неблагоприятные дни: 6, 9, 10, 13–16, 17, 27. Июнь: Благоприятные дни: 2, 20, 23, 30; Удачные дни : 1, 3, 4, 18, 19, 26, 28, 29; Неблагоприятные дни: 6, 7, 13, 14, 17. Июль: Благоприятные дни: 2, 23, 28; Удачные дни : 1, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31; Неблагоприятные дни: 4, 6, 11, 13, 15. Август: Благоприятные дни: 20, 21, 26; Удачные дни : 6, 14, 18, 25, 26, 29, 30; Неблагоприятные дни: 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19. Сентябрь: Благоприятные дни: 16, 22, 28; Удачные дни : 17, 21, 24-27, 29; Неблагоприятные дни: 6, 11, 12, 13, 14, 23, 30. Октябрь: Благоприятные дни: 1, 15, 27; Удачные дни : 6, 16, 20, 22, 24, 26; Неблагоприятные дни: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 31. Ноябрь: Благоприятные дни: 19, 20, 26; Удачные дни : 3, 15, 23, 24, 25, 27; Неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 6-9, 11, 13, 28, 29. Декабрь: Благоприятные дни: 17, 18, 22, 24; Удачные дни : 10, 19, 23, 25, 26, 27, 29; Неблагоприятные дни: 9, 12-14, 15, 16, 19, 20, 22, 24.

Вдобавок каждый месяц имеет еще свои благоприятные и неблагоприятные дни. Их тоже следует учитывать. Например, определенные даты в разный календарный период обладают особой значимостью, могут стать переломным моментом в жизни. Например, в январе 2025 года таковы 2, 6, 23 и 27 число, а в марте — 3, 5 и 24 число.

Дата свадьбы в 2025 году по православному календарю

В православном календаре есть определенные ограничения на венчания, которые следует учитывать. В 2025 году Церковь позволяет жениться только в определенные дни месяца, кроме вторника, четверга и субботы. Запрещается жениться в дни, предшествующие важным религиозным праздникам, а также в период четырех основных постов.

Так, например, в сентябре 2025 года венчаться можно только 20 сентября. В марте по православному календарю вообще нельзя венчаться.

Хорошие даты для свадьбы в 2025 году по народным приметам

Следует также учитывать и обычаи украинцев. По старинным преданиям, май считается наихудшим месяцем для создания семьи, потому что он вызывает сомнения в правильности своего решения. Январь считается днем одиночества, а вот февраль помогает укрепить семейные узы, жить в гармонии.

Март подходит для создания семьи подальше от родительского дома, июнь же приносит чувство влюбленности. Осень, по народным поверьям, превращает влюбленных в лучших друзей. Если вы выберете сентябрь для женитьбы, то можете рассчитывать на крепкую семью со спокойной жизнью. Октябрь, напротив, может принести будущей семейной паре невзгоды. Декабрь давно считается месяцем развития и любви.

День Касьяна, который выпадает раз в четыре года (к счастью 2025 год не будет высокосным) 29 февраля также считается неблагоприятным. В дни с нечетными числами, сумма которых составляет 18, также не подходят для женитьбы. Желательно избегать числа 13 любого месяца, ведь оно не счастливо.

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