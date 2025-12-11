- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1411
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 12 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 12 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 12 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света . Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 12 декабря:
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 12 декабря:
1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
5.2 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
6.1 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00–03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 12 декабря:
1.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
1.2 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
2.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
3.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
3.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
4.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
4.2 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
5.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
6.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго» найти запланированные графики отключений можно с помощью поиска по адресу на официальном сайте компании. Также в разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко успокоил украинцев по поводу возможного блекаута . По его словам, локальные длительные отключения в сутки или несколько суток возможны, однако полностью «погасить» Украину в этом году враг не сможет.