Отключение света 12 декабря: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 12 декабря, для столицы и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в пятницу, 12 декабря

Во всех регионах Украины в пятницу, 12 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света . Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 12 декабря:

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 12 декабря

График отключения света на Полтавщине 12 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 12 декабря:

1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00

1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00

2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00

2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00–03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 12 декабря

График отключения света на Сумщине 12 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 12 декабря:

1.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

1.2 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

2.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

3.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

3.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

4.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

4.2 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

5.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

6.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 12 декабря

График отключения света в Черновицкой области 12 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 12 декабря

График отключения света на Тернопольщине 12 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 12 декабря

График отключения света на Прикарпатье 12 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 12 декабря

График отключения света на Львовщине 12 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 12 декабря

График отключения света на Ровенщине 12 декабря

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго» найти запланированные графики отключений можно с помощью поиска по адресу на официальном сайте компании. Также в разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко успокоил украинцев по поводу возможного блекаута . По его словам, локальные длительные отключения в сутки или несколько суток возможны, однако полностью «погасить» Украину в этом году враг не сможет.

Новость дополняется
