Отключение света 12 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 12 декабря

Во всех регионах Украины в пятницу, 12 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света . Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 12 декабря:

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 12 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 12 декабря:

1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00

1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00

2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00

2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00–03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 12 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 12 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 12 декабря:

1.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

1.2 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

2.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

3.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

3.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

4.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

4.2 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

5.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

6.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 12 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 12 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 12 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 12 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 12 декабря

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго» найти запланированные графики отключений можно с помощью поиска по адресу на официальном сайте компании. Также в разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко успокоил украинцев по поводу возможного блекаута . По его словам, локальные длительные отключения в сутки или несколько суток возможны, однако полностью «погасить» Украину в этом году враг не сможет.

