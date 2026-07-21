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Китай наносит Кремлю болезненный удар: Си начал отворачиваться от Путина, а с ним — еще ряд союзников
Китай все жестче отстаивает собственные интересы в отношениях с Россией. Из-за войны против Украины Москва сталкивается с проблемами в реализации стратегических проектов и постепенно теряет поддержку партнеров.
Военная агрессия против Украины и ее экономические последствия существенно ослабляют внешнеполитические позиции Москвы. В частности, Коммунистическая партия Китая отказалась поставлять судовые движущие установки для российских судов, которые планировалось использовать на Северном морском пути. А проект газопровода «Сила Сибири 2» мощностью 50 миллиардов кубометров оказался на грани срыва.
Ключевой союзник Москвы — Китай — начал отдаляться от РФ. А за ним и все остальные союзники. Об этом пишет Euobserver.
Неудачи РФ на фронте и в экономике: ключевые партнеры удаляются от Кремля
Что касается газопровода «Сила Сибири 2», Китай настаивает на цене $50 за 1000 кубометров — на уровне внутреннего российского тарифа. Это составляет лишь часть от суммы, которую предлагала Москва с учетом скидки.
Благодаря наличию альтернативных поставщиков Китай сохраняет существенный рычаг влияния, в то время как Россия теряет время и ключевые рынки сбыта из-за прекращения транзита трубопроводного газа в ЕС.
Дополнительным фактором зависимости Москвы от Пекина стали удары по российским НПЗ, заставляющим РФ импортировать китайские нефтепродукты.
Слабостью позиций Кремля также пользуются другие государства — например, Казахстан заблокировал большую часть импорта российской пшеницы, Азербайджан — демонстрирует смену дипломатического вектора, а Армения самостоятельно восстанавливает железнодорожное сообщение с Турцией и Азербайджаном в обход российского контроля.
Издание The Economist отмечает, что зависимость России от Китая в обеспечении войны против Украины растет из-за усиления западных санкций. Пекин формально сохраняет позицию «нейтралитета», но фактически поддерживает российский ВПК.
В частности, по оценкам аналитиков, Китай обеспечивает Россию широким спектром продукции двойного назначения — от микроэлектроники до промышленного оборудования.
По данным западных чиновников, зимой этого года стало известно, что Китай усилил поддержку России в ее войне против Украины по итогам 2025 года, и в этом году Пекин продолжает наращивать эти объемы.
Может ли Китай заставить Россию завершить войну
Напомним, Китай продолжает придерживаться своей первоначальной позиции по войне в Украине, отстаивая собственные интересы и фактически находясь на стороне России.
По словам руководителя Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, заявления Пекина о необходимости переговоров только ритуальные, а полноценного «мирного плана» от КНР на самом деле не существует.
Пекин не предлагает новых подходов к урегулированию ситуации, но активно усиливает сотрудничество с Москвой, в частности в военной сфере. Китай извлекает из войны значительную экономическую выгоду, покупая дешевую российскую нефть и ресурсы, а также активно вытесняет местных производителей на рынке РФ своей продукцией, ярким примером чего является российский автопром.