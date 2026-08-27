Три знака Зодиака, которым сегодня важно быть вежливыми и тактичными

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Необходимо отказаться от активных действий, нельзя допускать бестактности и бесцеремонности по отношению к окружающим.

Сегодня, 27 августа, бесцеремонности по отношению к окружающим нельзя допускать предстаивтелям всех знаков зодиакального круга, но трем из них особенно важно быть вежливыми и тактичными.

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Скорпион

Скорпионы способны на бестактность в ответ на чьи-то недобрые слова или действия, что является уважительной причиной. Но сегодня им рекомендуется воздержаться от необходимой самообороны — они рискуют всерьез задеть людей, которые сказали им что-то неприятное нечаянно.

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Стрелец

Стрельцы нетактичны по определению, правда, продиктовано это не злым умыслом, а поспешностью: они сначала говорят или делают и только потом думают. Сегодня звезды рекомендуют представителям знака сменить порядок действий: так они смогут общаться, никого при этом не обижая.

Рыбы

Рыбы, хоть и являются главными мечтателями Зодиака, безобидными кажутся только на первый взгляд. Иногда — без малейшего на то повода — они могут отпустить злое и нетактичное замечание, уничтожающее оппонента. Сегодня — по разным причинам — им лучше молчать, а не говорить.

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