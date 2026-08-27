Астрологический прогноз на 27 августа

Бабочка / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела будут удаваться тем и нас, кто в любой ситуации сможет сохранить спокойствие.

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Символ дня: Бабочка.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.

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За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, развиваются стремительно и длятся долго, поэтому не стоит медлить с их лечением. Также необходимо избегать стрессов — они могут стать причиной самых разных заболеваний.

Питание дня: питание должно быть полноценным, при этом от мяса и грибов нужно отказаться.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может стать причиной ухудшения здоровья.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды, особенно это касается очищения — как тела, так и окружающего пространства.

Сны дня: сны нынешней ночи несут очень важный смысл, но требуют правильной расшифровки.

Табу дня: нежелательно общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Жизнь — это не поиск себя. Жизнь — это создание себя» (Бернард Шоу).

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