- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 27 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела будут удаваться тем и нас, кто в любой ситуации сможет сохранить спокойствие.
Символ дня: Бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, развиваются стремительно и длятся долго, поэтому не стоит медлить с их лечением. Также необходимо избегать стрессов — они могут стать причиной самых разных заболеваний.
Питание дня: питание должно быть полноценным, при этом от мяса и грибов нужно отказаться.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может стать причиной ухудшения здоровья.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды, особенно это касается очищения — как тела, так и окружающего пространства.
Сны дня: сны нынешней ночи несут очень важный смысл, но требуют правильной расшифровки.
Табу дня: нежелательно общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Жизнь — это не поиск себя. Жизнь — это создание себя» (Бернард Шоу).
Читайте также:
Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом
Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах
Сонце во Льве с 23 августа по 23 сентября 2026 года: время, когда придется разобрать свою жизнь по полочкам