Астрологічний прогноз на 27 серпня

Метелик / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи вдаватимуться тим, хто в будь-якій ситуації зможе зберегти спокій.

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Символ дня: метелик.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: перли, смарагд.

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За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, розвиваються стрімко й тривають довго, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням. Також необхідно уникати стресів — вони можуть стати причиною найрізноманітніших захворювань.

Харчування дня: харчування має бути повноцінним, водночас слід відмовитися від м’яса та грибів.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися — вона може стати причиною погіршення здоров’я.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води, особливо це стосується очищення — як тіла, так і навколишнього простору.

Сни дня: сни цієї ночі мають дуже важливе значення, але потребують правильного тлумачення.

Табу дня: не варто спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Життя — це не пошук себе. Життя — це творення себе» (Бернард Шоу).

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