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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2019
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо бути ввічливими та тактовними

День, коли матеріальний і духовний світ — і, відповідно, фізичний та моральний складники — у кожного з нас перебувають у відносній рівновазі, яку небажано порушувати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Слід утриматися від активних дій, не можна допускати нетактовності та грубості у ставленні до оточення.

Сьогодні, 27 серпня, представникам усіх знаків зодіакального кола не слід виявляти нечемність щодо оточення, але трьом із них особливо важливо бути ввічливими й тактовними.

Скорпіон

Скорпіони можуть виявити нетактовність у відповідь на чиїсь недобрі слова чи дії, що є поважною причиною. Але сьогодні їм рекомендується утриматися від необхідної самооборони — вони ризикують серйозно образити людей, які ненавмисно сказали їм щось неприємне.

Стрілець

Стрільці за своєю природою нетактовні, щоправда, це зумовлено не злим наміром, а поспіхом: вони спочатку говорять або діють, а вже потім думають. Сьогодні зірки рекомендують представникам цього знака змінити порядок дій: так вони зможуть спілкуватися, нікого водночас не ображаючи.

Риби

Риби, хоч і є головними мрійниками зодіаку, здаються нешкідливими лише на перший погляд. Іноді — без найменшого приводу — вони можуть висловити злісне й нетактовне зауваження, яке знищує опонента. Сьогодні — з різних причин — їм краще мовчати, а не говорити.

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