Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди ставлять роботу на перше місце, нехтуючи іншими сферами життя

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Водночас, віддаючи перевагу роботі над усіма іншими справами, ми далеко не завжди керуємося матеріальними міркуваннями — причини можуть бути й зовсім іншими.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди ставлять роботу на перше місце — на шкоду іншим сферам життя.

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Козоріг

Козороги як найвідповідальніший знак зодіаку не можуть залишити роботу, доки не доведуть її до кінця. У запалі своєї працьовитості вони відмовляються від усього — можуть забути вчасно поїсти, практично не відпочивають і відсувають на другий план інтереси близьких людей. Зате у діловому та професійному плані у них усе — на найвищому рівні.

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Діва

Діви — невиправні перфекціоністи, які не заспокояться, доки не досягнуть у виконанні свого завдання стовідсоткового «глянцю». Водночас вони готові відкласти на другий план будь-які інші справи, а особливо — особисте життя. Представники цього знака — переважно це стосується чоловіків — впевнені, що вона нікуди від них не втече, тоді як професійні успіхи можуть і вислизнути.

Лев

Левів цілком справедливо можна назвати головними кар’єристами зодіакального кола. Ну, а оскільки досягти успіхів у цьому напрямі, не працюючи, не вдасться, вони й ставлять роботу на перше місце, відсуваючи на другий план будь-які інші заняття. Особливо це стосується життєвих сфер, які представники цього знака вважають марною тратою часу — наприклад, «безглузде» хобі.

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