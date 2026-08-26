Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він ствержував, що військові частини відмовлялись брати його на службу.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова.

Реклама

Що відомо про підсудного

Обвинуваченим у справі є уродженець Львова, який працює вантажником та раніше не був судимий.

Реклама

Водночас із березня 2024 року відносно нього Залізничний районний суд Львова розглядає іншу кримінальну справу за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений у умовах воєнного стану), де він перебуває під заставою у розмірі 60,5 тисячі гривень.

Історія вручення повістки та спроби відправки у війська

Як встановлено судом, 11 травня 2024 року працівники ТЦК доставли чоловіка для проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої його визнали придатним до військової служби.

13 травня 2024 року львів’янин особисто під розпис отримав повістку (мобілізаційне розпорядження) з вимогою з’явитися 3 червня 2024 року о 09:30 для подальшої відправки у війська. Проте у зазначений час до ТЦК та СП він не прибув і про причини неявки не повідомив.

Версія обвинуваченого: «Військові частини відмовлялися мене приймати»

У судовому засіданні чоловік вини не визнав. Він розповів свою версію подій, стверджуючи, що фактично не мав можливості служити через свій процесуальний статус у справі про грабіж:

Реклама

«Мене затримали на заправці та доставли до ТЦК. Після ВЛК возили до навчальних центрів та військових частин у Брюховичах, Старичах та інших населених пунктах. Однак щоразу, коли я повідомляв юристам військових частин, що перебуваю під заставою і зобов’язаний з’являтися до суду, мене повертали назад до Львова. Коли 13 травня менідали повістку на 3 червня, я не прийшов, бо був переконаний, що мене знову жодна частина не прийме. У листопаді та грудні 2024 року ситуація із затриманням ТЦК повторювалася — мене знову возили по чотирьох частинах, але скрізь відмовляли із тієї ж причини», — заявив обвинувачений у суді.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловік переконував суд, що від служби не ховався, а в грудні 2024 року дізнався про перебування в розшуку, після чого був затриманий правоохоронцями.

Позиція суду та підстави вироку

Суд критично оцінив доводи сторони захисту та визнав їх безпідставними.

Ухвалюючи рішення, суд зазначив:

Реклама

Наявність відкритого кримінального провадження чи перебування під заставою не входить до визначеного законом вичерпного переліку поважних причин для неявки за повісткою до ТЦК.

Злочин за ст. 336 КК України є закінченим з моменту неявки військовозобов’язаного у визначений у повістці час (тобто 3 червня 2024 року). Подальші події листопаду та грудня 2024 року не скасовують факту вчиненого правопорушення.

Допитаний у суді офіцер мобілізаційного відділення підтвердив, що під підпис роз’яснював чоловікові: наявність судової справи про грабіж не є підставою для відстрочки від мобілізації.

Рішення суду

Шевченківський районний суд м. Львова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Суд постановив:

Призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі .

Строк відбування покарання рахувати з моменту звернення вироку до виконання.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Новини партнерів

Новини партнерів