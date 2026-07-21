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- Украина
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Минус МиГ-29 и "Панцирь-С": ВСУ разгромили вражескую технику на аэродроме в РФ
Воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» успешно поразили российский истребитель МиГ-29 и комплекс ПВО «Панцирь-С1» на аэродроме в Курской области.
Силы обороны Украины провели успешную операцию на военном аэродроме «Халино», расположенном в Курской области РФ. В результате точного удара враг потерял боевой истребитель и комплекс противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Успешное огневое поражение объектов противника произвели бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Черный лес.
По подтвержденным данным, во время операции было поражено:
многоцелевой истребитель МиГ-29;
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который должен был прикрывать аэродром от воздушных атак.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что уничтожение вражеских ресурсов на территории РФ будет продолжаться и дальше, подытожив успех кратким обещанием: «Продолжение следует».
Напомним, ранее бойцы ССО поразили российский «Искандер» на Курщине.