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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Минус МиГ-29 и "Панцирь-С": ВСУ разгромили вражескую технику на аэродроме в РФ

Воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» успешно поразили российский истребитель МиГ-29 и комплекс ПВО «Панцирь-С1» на аэродроме в Курской области.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Силы обороны поразили истребитель МиГ-29

Силы обороны поразили истребитель МиГ-29 / Фото militarnyi.com

Силы обороны Украины провели успешную операцию на военном аэродроме «Халино», расположенном в Курской области РФ. В результате точного удара враг потерял боевой истребитель и комплекс противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Успешное огневое поражение объектов противника произвели бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Черный лес.

По подтвержденным данным, во время операции было поражено:

  • многоцелевой истребитель МиГ-29;

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который должен был прикрывать аэродром от воздушных атак.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что уничтожение вражеских ресурсов на территории РФ будет продолжаться и дальше, подытожив успех кратким обещанием: «Продолжение следует».

Напомним, ранее бойцы ССО поразили российский «Искандер» на Курщине.

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Дата публикации
Количество просмотров
595
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