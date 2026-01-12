Селена Гомес в елегантному образі у стилі Старого Голлівуду і з коханим з’явилася на премії "Золотий глобус"

Селена Гомес і Бенні Бланко / © Associated Press

Реклама

У Беверлі-Гіллз відбулася церемонія вручення премії «Золотий глобус», на якій зібралася ціла плеяда зіркових красунь. Захід відвідала і Селена Гомес, яка прийшла у супроводі свого чоловіка — музичного продюсера Бенні Бланко.

Селена Гомес і Бенні Бланко / © Associated Press

Подружжя мало гарний і закоханий вигляд: вони позували в обіймах і демонстрували поцілунки на публіку. Для своєї появи вони обрали елегантні образи у стилі Старого Голлівуду.

Селена Гомес і Бенні Бланко / © Associated Press

Селена була одягнена у чорну оксамитову сукню максі з відкритими плечими, напіввідкритою спиною та об’ємним білим пір’ям зверху від бренду Chanel, виготовлену для неї на замовлення. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями Chanel та ювелірними виробами Chanel High.

Реклама

Селена Гомес / © Associated Press

Гомес зробили хвилясте укладання, макіяж із акцентом на бордовій помаді і чорний манікюр.

Селена Гомес / © Associated Press

На Бенні був чорний костюм, чорна сорочка і чорні лофери з камінням. На шиї у нього була масивна прикраса з діамантами, а на руці — годинник із діамантовими ремінцями-браслетами.