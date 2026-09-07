«Пили власну сечу»: у командуванні відповіли на шокувальні заяви військових 121-ї бригади

Військові 121-ї бригади / © Скріншот з відео

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Після резонансного відеозвернення військовослужбовців 121-ї окремої бригади до головнокомандувача ЗСУ командування провело перевірку ситуації із забезпеченням підрозділу. Там заявили, що не підтвердили випадків вживання військововими власної сечі через нестачу води. Наразі триває службове розслідування.

Про це йдеться у відповіді командування військової частини А7049 на запит ТСН.ua.

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Військові не вживали власну сечу

Під час перевірки, за даними командування, не зафіксували випадків, коли продовольство на позицію командира взводу вогневої підтримки 121-ї окремої бригади територіальної оборони Анатолія Сащука, який опублікував відео у ЗМІ, не доставляли понад три доби.

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У бригаді зазначили, що це підтверджують, зокрема, відеоматеріали із системи ситуаційної обізнаності.

Також командування заявило, що не має підтверджених відомостей про те, що військовослужбовці були змушені вживати власну сечу через нестачу питної води.

«Поруч із позиціями, на яких перебуває Анатолій Сащук, виконують завдання й інші військовослужбовці. Вони перебувають у таких самих умовах та отримують аналогічне забезпечення, однак скарг на подібні випадки від них не надходило», — йдеться у відповіді.

Як військових забезпечують їжею та водою на позиціях

У командуванні повідомили, що перед оприлюдненням відеозвернення вантажі підрозділу доставляли 6, 7 та 8 серпня. 9 серпня, у день публікації відео, стверджується, що військові також отримали посилку з продуктами та водою. Наступне постачання відбулося 10 серпня, після чого, за твердженням командування, доставку здійснювали щодня.

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На важкодоступні позиції продовольство, медикаменти та інші необхідні речі доправляють за допомогою безпілотників за визначеним графіком та з урахуванням бойової обстановки.

Водночас перевірка підтвердила випадки знищення дронів або недоставлення вантажів через активність російських військ, роботу дронів-перехоплювачів та засобів радіоелектронної боротьби. У таких випадках командування організовувало повторну доставку необхідного забезпечення іншим можливим способом.

У бригаді також розповіли, що стандартний пакунок для військовослужбовців важить близько 9 кг. До нього входять хліб або коржі, чотири види каш із м’ясом, тушковане м’ясо, паштет, локшина швидкого приготування, сало або сублімоване м’ясо, ковбасні вироби, шоколад, цукор, кава, чай та вода. За потреби до пакунків можуть додавати сигарети, батарейки, газові балончики, медикаменти та інші необхідні речі.

© ТСН

Чи є проблеми з медикаментами

Щодо медикаментів у командуванні заявили, що їх постачали та продовжують постачати відповідно до потреб військових. Наразі дефіциту необхідних препаратів, за результатами перевірки, не зафіксували.

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У командуванні також стверджують, що не підтвердилася інформація про перебування військовослужбовців у непритомному або напівпритомному стані через нестачу їжі та води.

«Під час спілкування з медичним працівником скарг на такі стани не надходило», — запевнили у командуванні.

У підрозділі пояснили ситуацію зі Starlink

У командуванні підкреслили, що для виконання бойових завдань підрозділ забезпечений радіозв’язком, який у наявних умовах є основним та більш захищеним каналом комунікації. Наявність термінала Starlink на таких позиціях, за даними командування, не є обов’язковою.

Що кажуть про ротацію військових

Водночас питання ротації військовослужбовців залишається актуальним. У командуванні заявили, що конкретні строки перебування бійців на позиціях, маршрути переміщення та заплановану заміну особового складу не можуть оприлюднюватися з міркувань безпеки.

«Ротацію буде здійснено одразу після виникнення відповідних оперативних умов — щойно переміщення стане можливим без невиправданого ризику для їхнього життя та здоров’я», — заявили у командуванні.

Службове розслідування триває

Наразі Командування Сил територіальної оборони проводить службове розслідування обставин, викладених у відеозверненні. Зокрема, перевіряють організацію логістики та забезпечення військових продовольством, водою, медикаментами й засобами зв’язку.

За результатами розслідування мають встановити, чи були порушення, хто може нести за них відповідальність та чи є підстави для дисциплінарних або кадрових рішень.

У командуванні наголосили, що твердження з відеозвернення «не відображають усієї сукупності обставин», а остаточні висновки щодо озвучених військовими фактів можна буде зробити лише після завершення службового розслідування.

Командування зустрілося з родичами військових

Також представники Командування Сил територіальної оборони, Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» та військової частини А7049 зустрілися з рідними військовослужбовців, які записали відеозвернення.

Під час зустрічі сторони обговорили всі порушені у зверненні питання та узгодили подальшу взаємодію. Також було створено окремий канал для оперативної комунікації між командуванням і родичами військовослужбовців.

Військові 121-ї бригади звернулися до Драпатого через нестачу їжі та ліків — що відомо

Нагадаємо, 9 серпня Мережу шокувало відеозвернення командира взводу вогневої підтримки 121-ї окремої бригади територіальної оборони Анатолія Сащука до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Він заявив про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців на Запорізькому напрямку. За його словами, бійці тривалий час перебувають на позиціях без достатньої кількості води, їжі та медикаментів.

Тоді командування 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ зазначило, що продовольство, медикаменти та інші необхідні речі на важкодоступні позиції доставляють дронами за визначеним графіком.

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