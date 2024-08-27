РФ атаковала "Шахедами" Запорожье: есть жертвы и раненые

В Запорожье взрывной волной и обломками повреждены частные дома.

Российские войска в ночь на 27 августа атаковали Запорожье дронами "Шахед". Жертвами атаки стали два человека, еще четыре ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне нанесли, по предварительным данным, семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.

Сначала Федоров сообщил, что в результате атаки погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина. Впоследствии он обновил информацию и указал, что погибших – двое (мужчина и женщина), раненых – четверо.

Четверо пострадавших находятся в больнице:

86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела;

59-летний мужчина в состоянии средней тяжести;

30-летняя и 56-летняя женщины с легкими травмами.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, загорелась трава на открытой территории.

Напомним, Россия устроила новую массированную атаку по Украине в ночь на 27 августа. В ряде регионов раздались взрывы.

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