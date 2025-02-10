Россияне ударили по Краматорску: страшные последствия (фото)

Жертвой государства-агрессорки стал очередной гражданский человек.

Ночью 10 февраля российские кафиры атаковали жилой сектор Краматорска. В результате авиаудара есть погибший и раненые.

Об этом сообщает ГСЧС.

Какие последствия удара по Краматорску

По данным ГСЧС, разрушен частный дом, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Еще 7 человек получили ранения.

Удар по Краматорску 10 февраля

"От удара занялся автомобиль: пожарные оперативно потушили пожар. В общей сложности повреждено 7 жилых домов и 2 транспортных средства", — добавили спасатели.

При разборе завалов чрезвычайники разобрали 1 тонну строительных конструкций.

Удар по Краматорску 10 февраля

Напомним, в четверг, 30 января, в 11:05 кафиры нанесли удар по Краматорску, предварительно используя реактивную систему залпового огня "Торнадо-С"

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